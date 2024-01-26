لجنة الاستئناف بالكاف تلغي عقوبة الركراكي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الجمعة أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ألغت العقوبة التي كانت مفروضة ضد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، بما في ذلك الغرامة المالية، خلال المشاركة بكأس الأمم المقامة في ساحل العاج.

وكانت لجنة الانضباط في الكاف قد أصدرت عقوبة بإيقاف الركراكي أربع مباريات وتغريمه خمسة آلاف دولار بسبب الأحداث التي تلت مواجهة الكونجو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد الماضي.

وتشاجر لاعبو المنتخبين بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر مشادة بين الركراكي والمدافع تشانسيل مبيمبا.

وكان الاتحاد المغربي قد أعلن الأربعاء الماضي تقدمه بطلب استئناف ضد قرارات لجنة الانضباط.

وذكر الاتحاد المغربي في بيان أصدره اليوم عبر منصة ‭‭‭)‬‬‬إكس‭‭‭(‬‬‬ للتواصل الاجتماعي التي كانت تعرف باسم ‭‭‭)‬‬‬تويتر‭‭‭(‬‬‬ "ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم العقوبة التي كانت اللجنة التأديبية قد أصدرتها سابقا في حق المدرب الوطني السيد وليد الركراكي بما فيها الغرامة المالية بعد استماعها لدفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)‭‭‭"‬‬‬.

وجلس الركراكي في المدرجات خلال فوز المغرب 1-صفر على زامبيا بالجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة يوم الأربعاء الماضي وقد تولى مساعده رشيد بن محمود قيادة الفريق.

وتأهل المغرب في صدارة مجموعته برصيد سبع نقاط وسيلتقي في دور الستة عشر مع جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

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