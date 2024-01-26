الجيش الإسرائيلي يدعو سكان خان يونس إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع

دعا الجيش الإسرائيلي سكان عدد من الأحياء غربي مدينة "خان يونس" إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى بلدة "المواصي" القريبة، في جنوب غزة، فيما يوسع الجيش نطاق هجومه البري.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، باللغة العربية، أفيخاي ادرعي، خارطة لمناطق يتعين إخلاؤها، إضافة إلى الإعلان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

وأضاف أن هذه المناطق تشمل حيي "النصر" و"الأمل"، وهما مخيمان للاجئين في خان يونس ومركز المدينة.

وفي أكبر عملية تقوم بها منذ شهر، طوقت القوات الإسرائيلية مدينة "خان يونس"، وتوغلت فيها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لجأ الكثير من الفلسطينيين، بعد مغادرة شمال قطاع غزة، الذي كان محور الحرب في وقت مبكر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.





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