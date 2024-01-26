بينهن جنديتان.. 3 إسرائيليات محتجزات يظهرن في فيديو جديد لحماس

بثت حركة حماس، اليوم، على «تلغرام»، مقطعاً مصوراً، ظهرت فيه ثلاث إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة، قدمت اثنتان منهنّ نفسَيهما على أنهما جنديتان.

وتمكّنت وكالة فرانس برس من التعرّف إلى النساء الثلاث استناداً إلى مصادر رسمية ومدنية، على أنهن محتجزات لدى حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وقالت النساء إنهن محتجزات منذ 107 أيام، ما يرجّح أن يكون المقطع قد صُوّر الأحد.

ونُشر المقطع بُعيد طلب محكمة العدل الدولية، اليوم، من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.

يُذكر أن «حماس» كانت قد نشرت مقطعاً مصوراً، في 15 يناير الجاري، يُظهر ثلاثة رهائن إسرائيليين تحتجزهم في غزة، وهم يناشدون حكومتهم وقف الهجوم على الحركة وإطلاق سراحهم، وذلك بالتزامن مع مرور 100 يوم على بدء الحرب.

وفي التسجيل المقتضب، ظهر الرهائن الثلاثة وهم رجلان وامرأة، كلّ بمفرده، معرّفاً عن نفسه بالعبرية، ومطالباً السلطات الإسرائيلية بالعمل على إعادته إلى دياره، وانتهى التسجيل المصوَّر بعبارة تقول إن حماس ستكشف غداً عن مصائرهم.

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