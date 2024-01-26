واشنطن تعلّق تمويل الأونروا لاتهام موظفين بالمشاركة في «7 أكتوبر»

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق، اليوم، أنها ستعلّق موقتاً التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على خلفية اتهام السلطات الإسرائيلية لبعض موظفي الوكالة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر».

وتحدّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهدف تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة، بحسب ميلر.

وأفاد ميلر بأنّ الولايات المتحدة اتصلت بإسرائيل، بهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الاتهامات.

وبينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى الدور الحاسم للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن ترد الوكالة التابعة للأمم المتحدة على الاتهامات وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب.

وأعلنت الأونروا، في وقت سابق اليوم، طرد عدة موظفين لديها، مؤكدةً فتح تحقيق على خلفية الاتهامات الإسرائيلية.

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