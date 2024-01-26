منصور بن محمد: ملتزمون بدعم وتمكين شركاء دبي من القطاع الخاص

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، التزام دبي بدعم وتمكين شركائها من القطاع الخاص من خلال توفير أفضل بيئة أعمال في العالم.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت اليوم افتتاح مركز مرسيدس بنز الجديد في حي دبي للتصميم والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة».
وأضاف سموه: «نبارك لمجموعة قرقاش وشركة مرسيدس بنز افتتاح هذا المشروع الذي يعكس الشراكة القوية بين دبي وقطاع السيارات الفاخرة ومكانتها كلاعب محوري في هذا القطاع».
وتابع سموه: «ملتزمون بدعم وتمكين شركاء دبي من القطاع الخاص من خلال توفير أفضل بيئة أعمال في العالم بما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
وشهد سموه، اليوم، افتتاح مركز مرسيدس-بنز الجديد في حي دبي للتصميم، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة بما يمثله من نموذج عالمي يجسّد الشراكة الممتدة بين مجموعة قرقاش وشركة مرسيدس-بنز، والتزام المجموعة بتطبيق أعلى معايير التميز والجودة والابتكار في قطاع صناعة السيارات الفاخرة.
واطلع سموه خلال الافتتاح، بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، على المرافق التي يتضمنها المركز الجديد الذي سيسهم في إعادة تعريف مفهوم قطاع التجزئة للسيارات الفاخرة، بما يضمه من تشكيلة مميزة من أفضل طرازات مرسيدس-بنز، بما فيها سيارات EQ، وMaybach، وAMG، بالإضافة إلى "صالة مايباخ"، الجناح الحصري الذي يمتاز بواجهة بانورامية، ومساحة مخصّصة تتيح للعملاء استكشاف وتخصيص خياراتهم الشخصية.
ويأتي افتتاح مركز مرسيدس-بنز الجديد في إطار حرص الشركات العالمية حول العالم على توسيع استثماراتها في دبي باعتبارها مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة والاستثمار، بما تتمتع به من بنية تحتية عالمية تتناسب مع مختلف الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى امتلاكها لبيئة تشريعية مرنة ومتكاملة توفر المناخ الأمان للمستثمرين والشركات العالمية وتضمن تطورها ونموها السريع.
وقال سمير قرقاش، رئيس مجلس إدارة مجموعة قرقاش: " قمنا في مجموعة قرقاش ببناء إرثنا على أساس الثقة والتميز في تقديم الخدمات واستشراف المستقبل، حيث تتمثّل أولويتنا الدائمة في تقديم تجارب استثنائية وتطوير نماذج أعمالنا، ويشكل مركز مرسيدس-بنز الجديد إنجازاً بالغ الأهمية لكل من مجموعة قرقاش وقطاع السيارات على نطاق واسع، إذ يمثّل قفزة نوعية نحو مستقبل نقدم من خلاله تجارب مميزة للعملاء وإعادة تعريف المعايير الحالية، ما يعزز من نمو وريادة المجموعة".
وأضاف قرقاش: "لقد شرعنا في دمج أعمالنا مع تركيز التزامنا تجاه المجتمع، ونحن فخورون بأن مركز مرسيدس-بنز الجديد يعكس هذا التوجه".
معايير جديدة
وعقب الافتتاح الرسمي للمركز، أقامت مجموعة قرقاش حفلاً كبيراً حضره العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين وخبراء الصناعة، من بينهم بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس-بنز إيه جي، ومايكل ستروباند، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط.
وشمل الحفل مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وعرض مجموعة متميزة من السيارات تنوعت بين الطرازات الكلاسيكية والحصرية إلى جانب السيارات ذات الإصدار المحدود والسيارات التجريبية المتطورة.
ويُعبر افتتاح مركز مرسيدس-بنز الجديد عن التزام مجموعة قرقاش الثابت بوضع معايير جديدة في قطاع الأعمال، حيث يعد المركز رحلة فريدة من نوعها تجمع بين الفن والتصميم والتكنولوجيا وعالم السيارات.
ويضم المركز "جدار عرض سيارات مرسيدس-بنز"، وهو نظام فريد من نوعه لصف السيارات عموديًا، يوفر مساحة عرض تصل إلى 76 سيارة ويقدم مشهدًا فنيًا متميزًا يعكس الإبداع والرقي في عالم السيارات، بالإضافة إلى متجر يضم مجموعة من المنتجات الحصرية المختارة، كما يحتضن المركز منطقة "تاون سكوير" التي تعد وجهةً مثاليةً لاستضافة مختلف الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك المعارض والندوات والأحداث الثقافية والفنية والمجتمعية والترفيهية.
ويتيح المركز للزوار فرصة الحضور والمشاركة في تجارب فريدة من خلال برنامج متكامل مدروس بعناية يجمع الفعاليات المرتبطة بالتصميم والفنون والثقافة والتكنولوجيا وعالم السيارات تحت سقف واحد، ما يعزز من مكانة المركز كمنصة تعاونية وملتقى يجمع الأفراد ويدعم المواهب والعلامات المحلية الناشئة والصاعدة، وتم تصميم مركز مرسيدس-بنز بالتعاون بين علامة مرسيدس-بنز ديزاين، وهيلر ستوديوز، وبينشي آند بينشي، مع ماكنتاير لإدارة الأصول.
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