منصور بن محمد: ملتزمون بدعم وتمكين شركاء دبي من القطاع الخاص

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، التزام دبي بدعم وتمكين شركائها من القطاع الخاص من خلال توفير أفضل بيئة أعمال في العالم.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت اليوم افتتاح مركز مرسيدس بنز الجديد في حي دبي للتصميم والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة».

وأضاف سموه: «نبارك لمجموعة قرقاش وشركة مرسيدس بنز افتتاح هذا المشروع الذي يعكس الشراكة القوية بين دبي وقطاع السيارات الفاخرة ومكانتها كلاعب محوري في هذا القطاع».

وتابع سموه: «ملتزمون بدعم وتمكين شركاء دبي من القطاع الخاص من خلال توفير أفضل بيئة أعمال في العالم بما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وشهد سموه، اليوم، افتتاح مركز مرسيدس-بنز الجديد في حي دبي للتصميم، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة بما يمثله من نموذج عالمي يجسّد الشراكة الممتدة بين مجموعة قرقاش وشركة مرسيدس-بنز، والتزام المجموعة بتطبيق أعلى معايير التميز والجودة والابتكار في قطاع صناعة السيارات الفاخرة.

واطلع سموه خلال الافتتاح، بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، على المرافق التي يتضمنها المركز الجديد الذي سيسهم في إعادة تعريف مفهوم قطاع التجزئة للسيارات الفاخرة، بما يضمه من تشكيلة مميزة من أفضل طرازات مرسيدس-بنز، بما فيها سيارات EQ، وMaybach، وAMG، بالإضافة إلى "صالة مايباخ"، الجناح الحصري الذي يمتاز بواجهة بانورامية، ومساحة مخصّصة تتيح للعملاء استكشاف وتخصيص خياراتهم الشخصية.

ويأتي افتتاح مركز مرسيدس-بنز الجديد في إطار حرص الشركات العالمية حول العالم على توسيع استثماراتها في دبي باعتبارها مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة والاستثمار، بما تتمتع به من بنية تحتية عالمية تتناسب مع مختلف الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى امتلاكها لبيئة تشريعية مرنة ومتكاملة توفر المناخ الأمان للمستثمرين والشركات العالمية وتضمن تطورها ونموها السريع.

وقال سمير قرقاش، رئيس مجلس إدارة مجموعة قرقاش: " قمنا في مجموعة قرقاش ببناء إرثنا على أساس الثقة والتميز في تقديم الخدمات واستشراف المستقبل، حيث تتمثّل أولويتنا الدائمة في تقديم تجارب استثنائية وتطوير نماذج أعمالنا، ويشكل مركز مرسيدس-بنز الجديد إنجازاً بالغ الأهمية لكل من مجموعة قرقاش وقطاع السيارات على نطاق واسع، إذ يمثّل قفزة نوعية نحو مستقبل نقدم من خلاله تجارب مميزة للعملاء وإعادة تعريف المعايير الحالية، ما يعزز من نمو وريادة المجموعة".

وأضاف قرقاش: "لقد شرعنا في دمج أعمالنا مع تركيز التزامنا تجاه المجتمع، ونحن فخورون بأن مركز مرسيدس-بنز الجديد يعكس هذا التوجه".

معايير جديدة

وعقب الافتتاح الرسمي للمركز، أقامت مجموعة قرقاش حفلاً كبيراً حضره العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين وخبراء الصناعة، من بينهم بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس-بنز إيه جي، ومايكل ستروباند، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط.

وشمل الحفل مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وعرض مجموعة متميزة من السيارات تنوعت بين الطرازات الكلاسيكية والحصرية إلى جانب السيارات ذات الإصدار المحدود والسيارات التجريبية المتطورة.

ويُعبر افتتاح مركز مرسيدس-بنز الجديد عن التزام مجموعة قرقاش الثابت بوضع معايير جديدة في قطاع الأعمال، حيث يعد المركز رحلة فريدة من نوعها تجمع بين الفن والتصميم والتكنولوجيا وعالم السيارات.

ويضم المركز "جدار عرض سيارات مرسيدس-بنز"، وهو نظام فريد من نوعه لصف السيارات عموديًا، يوفر مساحة عرض تصل إلى 76 سيارة ويقدم مشهدًا فنيًا متميزًا يعكس الإبداع والرقي في عالم السيارات، بالإضافة إلى متجر يضم مجموعة من المنتجات الحصرية المختارة، كما يحتضن المركز منطقة "تاون سكوير" التي تعد وجهةً مثاليةً لاستضافة مختلف الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك المعارض والندوات والأحداث الثقافية والفنية والمجتمعية والترفيهية.

ويتيح المركز للزوار فرصة الحضور والمشاركة في تجارب فريدة من خلال برنامج متكامل مدروس بعناية يجمع الفعاليات المرتبطة بالتصميم والفنون والثقافة والتكنولوجيا وعالم السيارات تحت سقف واحد، ما يعزز من مكانة المركز كمنصة تعاونية وملتقى يجمع الأفراد ويدعم المواهب والعلامات المحلية الناشئة والصاعدة، وتم تصميم مركز مرسيدس-بنز بالتعاون بين علامة مرسيدس-بنز ديزاين، وهيلر ستوديوز، وبينشي آند بينشي، مع ماكنتاير لإدارة الأصول.

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