النيابة الكويتية تأمر بحبس متهمين بالتخطيط لأعمال إرهابية

أمرت النيابة العامة الكويتية، اليوم، بحبس مقيمين احتياطياً متهمين بالانضمام إلى جماعة محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد. وأوضحت النيابة، في بيان صحفي، أنهم دخلوا البلاد لهذا الغرض، وسعوا في مراقبة دور العبادة واستطلاع أوضاعها الأمنية وحصر أعداد المصلين فيها.

وذكر البيان أنهم «تعلموا صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في تلك العمليات، واتفقوا على استهداف كل واحد منهم داراً للعبادة، وتوجهوا إليها بنية قتل مرتاديها، إلا أنه لم يتم ذلك».

وأكد أن النيابة العامة استجوبت المتهمين ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتدريب على صناعة واستعمال المفرقعات لأغراض غير مشروعة، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية، فاعترفوا بها، مؤكداً أنه جار استكمال إجراءات التحقيق.

كما أمرت النيابة بحبس مواطنين احتياطياً لاتهامهما بالانضمام إلى ذات الجماعة المحظورة، إذ استقبل المتهم الأول اثنين في منزله يتبعان تلك الجماعة، ويسَّر لهما طريق السفر إلى دول أجنبية يقيم فيها أعضاؤها حتى يشاركا في صفوف مقاتليها.

وذكر البيان أن المتهم أبدى عزمه على المشاركة معهم في القتال، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وقام بتحويل مبالغ مالية لأعضائها عوناً لهم، وأرشد المتهم الثاني إلى قنوات في وسائل التواصل الاجتماعي تمكن فيها الأخير من مراسلة قيادات تلك الجماعة التي حثته على القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

وأضاف أنه سعى إلى دراسة طرق صناعة المتفجرات ونشر أبحاث فيها، واشترى إحدى المواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة، بهدف تفجير أحد المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح أن النيابة العامة استجوبت المتهمين، ووجهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بأعمال عدائية ضد دول أجنبية، وتمويل جماعة إرهابية بطرق غير مشروعة، مع العلم بالغرض المستخدم من أجلها، والعيب بالذات الأميرية علناً عن طريق القول، والشروع في استعمال المفرقعات بقصد قتل الأشخاص وإشاعة الذعر بهم، وصناعة مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص، وتلقي التدريبات على استعمال المفرقعات وصناعتها بقصد تحقيق غرض غير مشروع مع العلم بذلك، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

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