البرلمان العربي دور رائد لمؤسسة البابطين في إثراء الثقافة العربية والإسلامية ونشر ثقافة السلام

MENAFN - Al-Anbaa) أشاد البرلمان العربي اليوم الجمعة بالدور الرائد لمؤسسة عبدالعزيز البابطين كونها إحدى منارات الثقافة والعلم في الوطن العربي في إثراء الثقافة العربية والإسلامية واضطلاعها برسالة حفظ وترسيخ الموروث الثقافي والاعتناء بالأدباء ورجالات الفكر في العالم العربي.

جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان العربي عقب لقاء رئيسه عادل العسومي مع نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البابطين الثقافية سعود البابطين بالقاهرة.

وثمن العسومي الدور الرائد للمؤسسة ورسالتها الداعية إلى نشر ثقافة السلام عربيا وعالميا كونها رسالة نبيلة تهدف إلى خدمة الإنسانية.

وأكد أن هذا الصرح الثقافي الكبير فخر للأمة العربية والإسلامية لما يتميز به من تفرد في كثير من الجوانب الثقافية والسياسية ويزخر بتجارب وإسهامات كثيرة في مجالات العلوم والمعرفة وكل ما من شأنه تقدم وتطور الإنسانية.

ومن جانبه، أشاد البابطين بالنشاط المتميز للبرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي خدمة لقضايا الأمة العربية ولتعزيز أواصر العمل العربي المشترك كونه ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وثمن حرص البرلمان العربي وتفاعله مع المبادرات البناءة التي تخدم الشعوب العربية والحفاظ على الهوية العربية من أي محاولات تحاول طمسها.

وأعرب البابطين عن شكره وتقديره للبرلمان العربي لدعوتهم للمشاركة في أعمال جلسته العامة الاخيرة ومنحه تكريما عن والده الشاعر الكويتي الراحل عبدالعزيز البابطين بوسام الريادة تقديرا لإسهاماته المتميزة التي سيخلدها التاريخ في مجال الأدب والشعر والثقافة العربية ولإسهامات مؤسسته (عبدالعزيز البابطين الثقافية) وبرامجها المتنوعة ولجهوده ودوره التنويري في مجال الثقافة العربية والعمل الخيري والتي امتدت للمجال العالمي.

وأكد أنه تكريم مميز كونه جاء من البرلمان العربي الذي يمثل الشعب العربي.

وكان قد تم خلال أعمال جلسة البرلمان العربي العامة التي عقدت في جامعة الدول العربية الاحد الماضي تكريم الشاعر الكويتي الراحل عبدالعزيز سعود البابطين بـ (وسام الريادة) حيث تم التأكيد على ضرورة الاقتداء بهذه التجربة المتميزة التي كرست جهودها للنهوض بالثقافة العربية وربط الأجيال بالموروثات الأصيلة في المجال الأدبي والشعري.