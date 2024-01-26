مدير عام شينخوا العلاقات الكويتية - الصينية إستراتيجية ومتميزة



فو هوا: الزيارة المهمة لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين حظيت بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الصينية السفير الناجم: اهتمام كويتي بالغ بمبادرة الحزام والطريق.. والصين تهتم بالمشاريع الواعدة في الكويت

أكد مسؤول صيني اليوم الجمعة أهمية العلاقات الاستراتيجية والمتميزة مع دولة الكويت مشيرا إلى أنها من أولى الدول التي أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين في عام 1971 وأول دولة في الشرق الأوسط تنضم لمبادرة (الحزام والطريق) عام 2013.

وذكرت سفارتنا لدى الصين في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أن ذلك جاء خلال لقاء عقده مدير عام وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فو هوا مع سفيرنا لدى الصين جاسم الناجم.

وأشاد مدير (شينخوا) بالزيارة المهمة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في سبتمبر الماضي، خلال توليه منصب ولي العهد آنذاك، إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ والتغطية الواسعة التي حظيت بها هذه الزيارة من وسائل الاعلام الصينية.

وأعرب عن استعداد (شينخوا) لتعزيز وتطوير التعاون مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بما يتناسب والعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مؤكدا أن التعاون المثمر بين وسائل الاعلام يعد جزءا مهما لدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

ومن جانبه، أشار السفير الناجم إلى الزيارة التاريخية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين في سبتمبر الماضي لحضور افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو وعقد مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني أعقبها توقيع سبع مذكرات تفاهم تتعلق بمشاريع تنموية ومشاريع للبنى التحتية.

وأكد أن العلاقات الكويتية - الصينية تمر اليوم بأفضل مراحلها خاصة أن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا لمبادرة الحزام والطريق التي تتوافق مع رؤية الكويت 2035 وايضا اهتمام الصين بالمشاريع الواعدة في دولة الكويت.

وذكر الناجم أنه منذ انشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1971 فإن دولة الكويت تدعم وتتمسك بمبدأ الصين الواحدة، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد مرور 53 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.