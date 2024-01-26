وزير الكهرباء الكويت ملتزمة بالتوسع في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة نحو مستقبل مستدام

MENAFN - Al-Anbaa) أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف التزام الكويت بالتوسع في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة وصولا لرؤيتها بجعل 15% كحد أدنى من الطاقة الكهربائية وقت الذروة من المصادر المتجددة بحلول العام 2030.

وشدد الوزير الحجرف، في بيان صحافي اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الدولي للطاقة النظيفة، على الإسراع في تنفيذ مشروع الشقايا للطاقة المتجددة الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 4500 ميغاوات مقسمة على أربع مراحل باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية المختلفة من أجل مستقبل مستدام للكويت.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت 26 من يناير كل عام يوما دوليا للطاقة النظيفة ويعنى بتعزيز الوعي حول العالم بالعمل من أجل الانتقال العادل والشامل إلى الطاقة النظيفة بما يعود بالنفع على البشرية والكوكب.