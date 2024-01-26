الأشغال تطبق التراسل الإلكتروني في جميع قطاعاتها مواكبة للتوجه الحكومي نحو بيئة بلا ورق

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضان

بدأت وزارة الأشغال العامة في تطبيق التراسل الإلكتروني بين جميع قطاعات الوزارة المختلفة بنسبة 100% بهدف سرعة إنجاز المعاملات.

يأتي ذلك موازاة للتوجه الحكومي والتعليمات نحو التحول الرقمي في المراسلات البريدية في القطاعات الحكومية وجهاتها وذلك بتعليمات مباشرة من قبل وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي.

فقد توصلت الوزارة الى ان تكون جميع مراسلاتها الإلكترونية حسب التعليمات والتوجه الحكومي وتحولت «الاشغال» عبر التراسل الإلكتروني إلى بيئة مناسبة للعمل بما يتواءم والطابع البيئي نحو بيئة بلا ورق.

وعمدت الوزارة نحو تحول البريد والمراسلات الداخلية بين الوكلاء ورؤساء الإدارات ومسؤوليها وموظفيها عن طريق البريد الإلكتروني، وهو ما يعد قفزة في العمل في وزارة الاشغال العامة وتطورا في الارتقاء بالعمل الاداري بالوزارة.