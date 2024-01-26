14 مهنة مستثناة من شرط المؤهل الجامعي للحصول على الالتحاق بعائل

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة فهد اليوسف قرارا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، يحدد شروط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل.

وجاء في المادة الأولى من القرار:

تعدل المادة 29 من القرار الوزاري رقم 957/2019 المشار اليه لتصبح على النحو التالي:

مادة 29: يشترط للحصول على اقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في البلاد عن 800 دينار، ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي (بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على اساسها الاقامة في البلاد)، وان يكون من حملة المؤهلات الجامعية وتكون مهنته في البلاد مطابقة لتخصصه ذاته، ويستثنى من شرط الحصول على مؤهل جامعي الاجنبي المقيم من ذوي المهن المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القرار.

اما بشأن منح اقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين او المولودين داخل البلاد، والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز اعمارهم عن 5 سنوات لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها الادارة العامة لشؤون الاقامة.

أما المادة الثانية فنصت على أنه على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المهن المنصوص عليها في المادة 30 من القرار الوزاري رقم 957/2019

1 ـ المستشارون والقضاة واعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.

2 ـ الأطباء والصيادلة.

3 ـ اساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

4 ـ مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والاخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي.

5 ـ المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون.

6 ـ المهندسون.

7 ـ أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم.

8 ـ أمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة.

9 ـ العاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتهم، وكذلك العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية.

10 ـ الاخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.

11 ـ الصحافيون والاعلاميون والمراسلون.

12 ـ المدربون واللاعبون في الاتحاد والاندية الرياضية.

13 ـ الطيارون والمضيفون.

14 ـ مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.