زوار من مختلف الفئات العمرية يتوافدون على أجنحة الكويت بمعرض القاهرة للكتاب

(MENAFN
- Al-Anbaa) من مختلف الفئات العمرية توافد العديد من الزوار على أجنحة دولة الكويت المشاركة في الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للاطلاع على الإصدارات الكويتية.
وتشارك دولة الكويت بأجنحة لوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومركز البحوث والدراسات الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعدد من دور النشر الأخرى.
وتشهد الأجنحة الكويتية حضورا لافتا للعائلات والأطفال وطلبة المدارس للاطلاع على الإصدارات الكويتية المشاركة وأبرزها «مجلة العربي» و«عالم المعرفة» و«عالم الفكر» و«سلسلة المسرح العالمي».
وتنوعت الإصدارات التي تقدمها هذه الأجنحة ما بين ثقافية وسياسية وعلمية ومنها «موسوعة الكويت العلمية للأطفال» و«معالم مدينة الكويت القديمة» و«لقطات من الماضي» و«ملامح من تاريخ الكويت» و«أيام كويتية» و«الذكرى الثانية لمسيرة ومبادرات الخير أمير الإنسانية» و«إسهامات الكويت في الثقافة العربية» و«المواطنة».
MENAFN26012024000130011022ID1107774095
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.