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زوار من مختلف الفئات العمرية يتوافدون على أجنحة الكويت بمعرض القاهرة للكتاب

1/26/2024 2:44:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من مختلف الفئات العمرية توافد العديد من الزوار على أجنحة دولة الكويت المشاركة في الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للاطلاع على الإصدارات الكويتية.
وتشارك دولة الكويت بأجنحة لوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومركز البحوث والدراسات الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعدد من دور النشر الأخرى.
وتشهد الأجنحة الكويتية حضورا لافتا للعائلات والأطفال وطلبة المدارس للاطلاع على الإصدارات الكويتية المشاركة وأبرزها «مجلة العربي» و«عالم المعرفة» و«عالم الفكر» و«سلسلة المسرح العالمي».
وتنوعت الإصدارات التي تقدمها هذه الأجنحة ما بين ثقافية وسياسية وعلمية ومنها «موسوعة الكويت العلمية للأطفال» و«معالم مدينة الكويت القديمة» و«لقطات من الماضي» و«ملامح من تاريخ الكويت» و«أيام كويتية» و«الذكرى الثانية لمسيرة ومبادرات الخير أمير الإنسانية» و«إسهامات الكويت في الثقافة العربية» و«المواطنة».

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