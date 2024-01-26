تخرج ضابطين كويتيين مبتعثين في كلية دفاع ناتو أرفع معهد عسكري فكري وإستراتيجي للحلف

قائد الكلية سلم شهادتي التخرج لكل من العقيد ركن بحري حمد الباز والمقدم ركن أحمد الغريب من منتسبي «الدورة المتقدمة 143 للرتب العليا»



شهدت كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة تخرج ضابطين كويتيين مبتعثين في آخر دفعات دوراتها الدراسية للتعاون الإقليمي في إطار «مبادرة إسطنبول للتعاون».

وذكرت سفارتنا لدى إيطاليا، في بيان تلقته «كونا»، أن القائمة بالأعمال بالإنابة المستشارة أميرة الدشتي حضرت بمشاركة رئيس المكتب العسكري الكويتي العميد ركن خالد العتيبي بدعوة من قائد الكلية الفريق الركن ماكس نيلسن حفل تخرج 82 منتسبا من 34 دولة بمقر الأكاديمية العسكرية الرفيعة بالعاصمة الإيطالية.

وأضاف البيان أن قائد الكلية سلم شهادتي التخرج لكل من العقيد ركن بحري حمد الباز والمقدم ركن أحمد الغريب المبتعثين من القوات المسلحة الكويتية من منتسبي «الدورة المتقدمة 143 للرتب العليا» بالكلية التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وهنأت المستشارة الدشتي الخريجين الكويتيين على إتمام الدورة الأكاديمية بمهنية ونجاح في «أرفع معهد عسكري فكري واستراتيجي» لحلف «ناتو» الذي يقدم دوراته على مدى أكثر من 70 عاما ما يسهم في التقدم المهني للكوادر الوطنية.

وشددت على أهمية مشاركة كوادر مؤسسات الدفاع والأمن الوطنية في هذه الدورات لاسيما المخصصة للرتب العليا بجانب مبتعثي الدول المشاركة بما يعزز خبراتهم في المحافل الدولية ومواكبة أحدث العلوم واكتساب القدرات على تعميق أطر الحوار والتعاون الدولي.

وتشكل الدورات الدراسية للتعاون الإقليمي أهم مبادرات حلف «ناتو» الأكاديمية مع البلدان المنخرطة في «الحوار المتوسطي» و«مبادرة إسطنبول للتعاون» ومع البلدان الشريكة في الشرق الأوسط المنبثقة عن «قمة ريغا» في 2006 وقرارها بتعزيز حوار أوثق وتعاون مكثف في مجال التعليم.