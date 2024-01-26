رسميا الاعتداد بإشعارات الداخلية عبر هويتي وسهل كرسائل رسمية

صدر رسميا قرار من وزارة الداخلية بشأن الاعتداد بالإشعارات الصادرة من خلال تطبيقي «هويتي» و«سهل» كرسائل رسمية.

وجاء في المادة الأولى من القرار: يعتد بالإشعارات الصادرة من وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين من خلال تطبيقي «هويتي» و«سهل» كرسائل رسمية، وذلك لتسهيل طلبات «الاستدعاء ـ استكمال المعاملات ـ المراجعة» لكل قطاعات الوزارة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

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