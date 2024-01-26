الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء غدا السبت في 109 مساجد بمختلف المناطق

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي تعميما إلى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن اقامة صلاة الاستسقاء في الساعة 10:30 صباحا يوم غد السبت 27 الجاري.
وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «قد ثبت عن عبدالله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» (رواه البخاري ومسلم)، مضيفا أن صلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى.
وتابع العتيبي في التعميم «عملا بالسنة المطهرة يرجى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 15 رجب 1445هـ الموافق 27 يناير 2024 الساعة 10:30 صباحا في جميع المساجد المحددة لكل محافظة».
وأشار العتيبي إلى «ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وحثهم على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى».
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