Saturday, 27 January 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء غدا السبت في 109 مساجد بمختلف المناطق

1/26/2024 2:44:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي تعميما إلى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن اقامة صلاة الاستسقاء في الساعة 10:30 صباحا يوم غد السبت 27 الجاري.
وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «قد ثبت عن عبدالله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» (رواه البخاري ومسلم)، مضيفا أن صلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى.
وتابع العتيبي في التعميم «عملا بالسنة المطهرة يرجى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 15 رجب 1445هـ الموافق 27 يناير 2024 الساعة 10:30 صباحا في جميع المساجد المحددة لكل محافظة».
وأشار العتيبي إلى «ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وحثهم على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى».





MENAFN26012024000130011022ID1107774091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث