أمير قطر يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 1 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري في بيان إن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
ووفق البيان أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود ومساعي دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية بشأن الأوضاع في غزة.
من جانبه أكد أمير قطر ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم واستمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مثمنا دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفا 36083 شهيدا و64487 مصابا وفق أحدث الاحصائيات التي أعلنت السلطات الصحية في القطاع المحاصر. (النهاية)
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