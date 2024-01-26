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أمير قطر يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

1/26/2024 2:38:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 1 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري في بيان إن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
ووفق البيان أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود ومساعي دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية بشأن الأوضاع في غزة.
من جانبه أكد أمير قطر ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم واستمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مثمنا دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفا 36083 شهيدا و64487 مصابا وفق أحدث الاحصائيات التي أعلنت السلطات الصحية في القطاع المحاصر. (النهاية)

س س س / م م ج




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