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قطر: تدابير محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة انتصار للانسانية

1/26/2024 2:38:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 1 (كونا) -- رحبت دولة قطر اليوم الجمعة بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لاسيما اتخاذ الكيان الإسرائيلي المحتل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربه على قطاع غزة وعدتها "انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم أن على الكيان المحتل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. (النهاية)

س س س / م م ج




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