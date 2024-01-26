قطر: تدابير محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة انتصار للانسانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 1 (كونا) -- رحبت دولة قطر اليوم الجمعة بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لاسيما اتخاذ الكيان الإسرائيلي المحتل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربه على قطاع غزة وعدتها "انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم أن على الكيان المحتل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. (النهاية)
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