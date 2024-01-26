الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدفوا مدمرة أمريكية في خليج عدن بصاروخ باليستي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) أن ميليشيا الحوثي أطلقت اليوم الجمعة صاروخا باليستيا مضادا للسفن تجاه المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس كارني) عندما كانت في خليج عدن لكن الصاروخ لم يخلف ضحايا بشرية أو خسائر مادية.
وقالت (سنتكوم) في بيان إنه "في يوم 26 يناير حوالي الساعة 30:1 ظهرا (بتوقيت صنعاء) أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة يو إس إس كارني (دي.دي.جي 64) من طراز (أرلي بيرك) في خليج عدن".
وأضافت أنه "تم إسقاط الصاروخ بنجاح من قبل المدمرة (يو.إس.إس كارني). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار".
وسبق أن أعلن الحوثيون أن السفن الأمريكية والبريطانية باتت أهدافا "مشروعة" لهم بعد ضربات جوية مشتركة شنها الجيشان الأمريكي والبريطاني على مواقع للحوثيين في اليمن في 12 يناير الجاري.
وفيما تقول واشنطن إن الهدف من ضرباتها هو الحد من قدرة الحوثيين على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر يقول الحوثيون إن هجماتهم في البحر الأحمر تأتي لإظهار الدعم لغزة.
(النهاية)
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