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الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدفوا مدمرة أمريكية في خليج عدن بصاروخ باليستي

1/26/2024 2:38:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) أن ميليشيا الحوثي أطلقت اليوم الجمعة صاروخا باليستيا مضادا للسفن تجاه المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس كارني) عندما كانت في خليج عدن لكن الصاروخ لم يخلف ضحايا بشرية أو خسائر مادية.
وقالت (سنتكوم) في بيان إنه "في يوم 26 يناير حوالي الساعة 30:1 ظهرا (بتوقيت صنعاء) أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة يو إس إس كارني (دي.دي.جي 64) من طراز (أرلي بيرك) في خليج عدن".
وأضافت أنه "تم إسقاط الصاروخ بنجاح من قبل المدمرة (يو.إس.إس كارني). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار".
وسبق أن أعلن الحوثيون أن السفن الأمريكية والبريطانية باتت أهدافا "مشروعة" لهم بعد ضربات جوية مشتركة شنها الجيشان الأمريكي والبريطاني على مواقع للحوثيين في اليمن في 12 يناير الجاري.
وفيما تقول واشنطن إن الهدف من ضرباتها هو الحد من قدرة الحوثيين على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر يقول الحوثيون إن هجماتهم في البحر الأحمر تأتي لإظهار الدعم لغزة.
(النهاية)

ع س ج / م م ج




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