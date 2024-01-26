الحكومة الفرنسية تقدم تنازلات لانهاء غضب المزارعين وتهدئة الشارع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 26 - 1 (كونا) -- قرر رئيس الوزراء الفرنسي غابريال اتال اليوم الجمعة ان يقدم تنازلا رئيسيا للمزارعين الغاضبين على ضريبة الديزل كجزء من الإجراءات التي تأمل الحكومة من خلالها أن تنهي المظاهرات المتزايدة في جميع أنحاء البلاد.
وقال اتال خلال زيارة الى مزرعة ماشية تقليدية في بلدة (مونتاستروك - دو - سالي) في جنوب غرب فرنسا إن حكومته ستضع حدا لارتفاع تكلفة وقود الديزل المستخدم في الآلات الزراعية والذي جاء نتيجة الاعفاءات الضريبية على الوقود الذي يجري التخلص منه تدريجيا.
واضاف انه سيكون هناك أيضا صندوق طوارئ لمساعدة مربي الماشية على مكافحة الأمراض بين مواشيهم مشددا على اهمية قطاع الزراعة والمزارعين ومؤكدا "اننا قررنا وضع الزراعة فوق كل شيء آخر".
ودافع عن رؤية فرنسا "ذات المسار الواضح وهي الاستقلال الزراعي والسيادة من أجل الاعتماد بشكل أقل على الآخرين وأكثر على أنفسنا في غذائنا".
وفيما يتعلق بمشاريع الاحتفاظ بالمياه وعد رئيس الوزراء بتسريع الإجراءات عند وجود طعون موضحا "اننا سنقوم بإزالة مستوى من الولاية القضائية".
كما أعلن عن إنشاء "افتراض الاستعجال حتى يقرر القاضي في أقل من 10 أشهر بشأن الطعون".
وفيما يتعلق بقوانين (إيغاليم) التي تهدف إلى حماية دخل المزارعين في سياق المفاوضات مع المصنعين والاسواق المركزية وعد اتال بتنفيذها في كل مكان حيث يتم تعزيز الضوابط وممارسة الضغط الأقصى في المفاوضات التجارية والإعلان عن ثلاث عقوبات شديدة للغاية ضد الشركات التي لا تحترم القانون".
يذكر ان اتال تحدث في وقت سابق من الاسبوع الجاري مع العديد من النقابات قبل أن يصدر تصريحات ويستجيب لبعض مطالب المزارعين الغاضبين.
وأعلنت النقابات الزراعية في منطقة (ايل دو فرانس) امس الخميس عن نيتها عرقلة حركة المرور على الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة باريس اليوم الجمعة مع انتظار الإعلانات الحكومية المرتقبة.
وتشهد فرنسا منذ الخميس الماضي تجمعات متفرقة في عدة مدن للمزارعين المحتجين على قضايا مثل الضرائب على وقود الجرارات وتخزين المياه بالاضافة إلى التأخير الحكومي في دفع الإعانات الزراعية ورفضهم للمعايير الوطنية والأوروبية الجديدة لحماية البيئة. (النهاية)
م ع / ر ج
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