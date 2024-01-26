Friday, 26 January 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة الفرنسية تقدم تنازلات لانهاء غضب المزارعين وتهدئة الشارع

1/26/2024 2:38:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 26 - 1 (كونا) -- قرر رئيس الوزراء الفرنسي غابريال اتال اليوم الجمعة ان يقدم تنازلا رئيسيا للمزارعين الغاضبين على ضريبة الديزل كجزء من الإجراءات التي تأمل الحكومة من خلالها أن تنهي المظاهرات المتزايدة في جميع أنحاء البلاد.
وقال اتال خلال زيارة الى مزرعة ماشية تقليدية في بلدة (مونتاستروك - دو - سالي) في جنوب غرب فرنسا إن حكومته ستضع حدا لارتفاع تكلفة وقود الديزل المستخدم في الآلات الزراعية والذي جاء نتيجة الاعفاءات الضريبية على الوقود الذي يجري التخلص منه تدريجيا.
واضاف انه سيكون هناك أيضا صندوق طوارئ لمساعدة مربي الماشية على مكافحة الأمراض بين مواشيهم مشددا على اهمية قطاع الزراعة والمزارعين ومؤكدا "اننا قررنا وضع الزراعة فوق كل شيء آخر".
ودافع عن رؤية فرنسا "ذات المسار الواضح وهي الاستقلال الزراعي والسيادة من أجل الاعتماد بشكل أقل على الآخرين وأكثر على أنفسنا في غذائنا".
وفيما يتعلق بمشاريع الاحتفاظ بالمياه وعد رئيس الوزراء بتسريع الإجراءات عند وجود طعون موضحا "اننا سنقوم بإزالة مستوى من الولاية القضائية".
كما أعلن عن إنشاء "افتراض الاستعجال حتى يقرر القاضي في أقل من 10 أشهر بشأن الطعون".
وفيما يتعلق بقوانين (إيغاليم) التي تهدف إلى حماية دخل المزارعين في سياق المفاوضات مع المصنعين والاسواق المركزية وعد اتال بتنفيذها في كل مكان حيث يتم تعزيز الضوابط وممارسة الضغط الأقصى في المفاوضات التجارية والإعلان عن ثلاث عقوبات شديدة للغاية ضد الشركات التي لا تحترم القانون".
يذكر ان اتال تحدث في وقت سابق من الاسبوع الجاري مع العديد من النقابات قبل أن يصدر تصريحات ويستجيب لبعض مطالب المزارعين الغاضبين.
وأعلنت النقابات الزراعية في منطقة (ايل دو فرانس) امس الخميس عن نيتها عرقلة حركة المرور على الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة باريس اليوم الجمعة مع انتظار الإعلانات الحكومية المرتقبة.
وتشهد فرنسا منذ الخميس الماضي تجمعات متفرقة في عدة مدن للمزارعين المحتجين على قضايا مثل الضرائب على وقود الجرارات وتخزين المياه بالاضافة إلى التأخير الحكومي في دفع الإعانات الزراعية ورفضهم للمعايير الوطنية والأوروبية الجديدة لحماية البيئة. (النهاية)

م ع / ر ج



MENAFN26012024000071011013ID1107774060

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث