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عودة سفيري باكستان وإيران إلى عاصمتي البلدين

1/26/2024 2:38:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 26 - 1 (كونا) -- عاد سفيرا باكستان وإيران اليوم الجمعة إلى سفارتي بلديهما بعد أيام من تصاعد التوتر الحاد في العلاقات بين الجارتين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان أن سفير باكستان لدى إيران محمد تيبو قد وصل إلى طهران اليوم كما وصل السفير الإيراني لدى باكستان رضا اميري مقدم إلى إسلام آباد وذلك بعد "تفاهم بين البلدين".
ويوم الإثنين الماضي اتفقت باكستان وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء عقب توتر بينهما بسبب القصف الإيراني داخل الأراضي الباكستانية.
ونفذت باكستان سلسلة من الضربات العسكرية داخل الحدود الإيرانية غداة القصف الإيراني داخل أراضيها.
واستدعت باكستان سفيرها من إيران ومنعت سفير إيران من العودة إلى إسلام أباد وأوقفت جميع الزيارات رفيعة المستوى الجارية أو المخطط لها بين البلدين عقب القصف الإيراني. (النهاية)

س ب ك / ه س ص


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