عودة سفيري باكستان وإيران إلى عاصمتي البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 26 - 1 (كونا) -- عاد سفيرا باكستان وإيران اليوم الجمعة إلى سفارتي بلديهما بعد أيام من تصاعد التوتر الحاد في العلاقات بين الجارتين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان أن سفير باكستان لدى إيران محمد تيبو قد وصل إلى طهران اليوم كما وصل السفير الإيراني لدى باكستان رضا اميري مقدم إلى إسلام آباد وذلك بعد "تفاهم بين البلدين".
ويوم الإثنين الماضي اتفقت باكستان وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء عقب توتر بينهما بسبب القصف الإيراني داخل الأراضي الباكستانية.
ونفذت باكستان سلسلة من الضربات العسكرية داخل الحدود الإيرانية غداة القصف الإيراني داخل أراضيها.
واستدعت باكستان سفيرها من إيران ومنعت سفير إيران من العودة إلى إسلام أباد وأوقفت جميع الزيارات رفيعة المستوى الجارية أو المخطط لها بين البلدين عقب القصف الإيراني. (النهاية)
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