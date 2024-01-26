(كأس سمو الامير للقدم).. العربي والنصر يتأهلان الى دور الثمانية بعد فوزهما على الصليبيخات والساحل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 1 (كونا) -- تأهل فريقا العربي والنصر الى دور الثمانية من بطولة كأس سمو الامير لكرة القدم بعد فوز الاول على الصليبيخات بهدف نظيف فيما تغلب الثاني على الساحل (2-1) ضمن مباريات دور الـ16.
وعلى استاد علي صباح السالم استطاع العربي التأهل الى دور الثمانية بعد فوزه على نظيره الصليبيخات بهدف نظيف سجله اللاعب بندر السلامة بالدقيقة الـ10.
وحافظ الاخضر على هدفه الوحيد حتى نهاية المباراة من خلال السيطرة على مجريات اللعب والحد من خطورة الهجمات المرتدة من قبل الصليبيخات.
وفي المباراة الاخرى تغلب النصر على نظيره الساحل بعدما سجل هدف الفوز بالدقائق الاخيرة لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1) أهلته الى دور الثمانية من المسابقة.
وسجل النصر اولا عن طريق لاعبه زاباتا بالدقيقة الـ77 ثم تعادل الساحل بالدقيقة الـ82 عبر لاعبه سالم الهاجري الى ان اتى لاعب النصر زباتا مرة اخرى ليسجل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة الـ93.
وتستكمل مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الامير غدا السبت بلقاء الفحيحيل والشباب فيما يواجه القادسية نظيره اليرموك. (النهاية)
س ع د / ط أ ب
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