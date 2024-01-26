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أمين (الجامعة العربية): ضرورة تنفيذ حكم (العدل الدولية) ضد الكيان المحتل بشكل كامل وفوري

1/26/2024 2:38:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 1 (كونا) -- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري.
وأكد أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية أن الحكم الأولي للمحكمة يمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن هذا الحكم يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف على الصعيدين العربي والعالمي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.
وقال إن "التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها كما أنها تعد التزاما على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة".
وأضاف أبو الغيط في هذا الصدد أنه "كان المأمول أن يفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري".
وعبر مجددا عن تقديره لجهود جنوب إفريقيا وفريق محاميها في جلسات المحكمة مشيرا إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.
وقررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم أن على الكيان الإسرائيلي المحتل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. (النهاية)

م ف م / م م ج




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