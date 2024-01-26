أمين (الجامعة العربية): ضرورة تنفيذ حكم (العدل الدولية) ضد الكيان المحتل بشكل كامل وفوري

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 1 (كونا) -- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري.
وأكد أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية أن الحكم الأولي للمحكمة يمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن هذا الحكم يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف على الصعيدين العربي والعالمي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.
وقال إن "التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها كما أنها تعد التزاما على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة".
وأضاف أبو الغيط في هذا الصدد أنه "كان المأمول أن يفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري".
وعبر مجددا عن تقديره لجهود جنوب إفريقيا وفريق محاميها في جلسات المحكمة مشيرا إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.
وقررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم أن على الكيان الإسرائيلي المحتل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. (النهاية)
م ف م / م م ج
MENAFN26012024000071011013ID1107774057
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