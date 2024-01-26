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الهند وفرنسا: محادثات مكثفة لتوطيد أواصر العلاقات الاستراتيجية

1/26/2024 2:38:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 26 - 1 (كونا) -- عقدت الهند وفرنسا اليوم الجمعة محادثات مكثفة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية واتفقتا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وقال وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندي فيناي كواترا في مؤتمر صحفي في نيودلهي إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي الزائر إيمانويل ماكرون الذي حل ضيف شرف في عيد يوم الجمهورية أجريا محادثات مكثفة حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن الجانبين ناقشا الصراع الروسي الأوكراني والمستجدات في البحر الأحمر والتطورات في غزة.
وذكر كواترا "تبادل الجانبان وجهات النظر حول الصراع الدائر في غزة وأبعاده المختلفة إذ كانت هذه القضايا مطروحة للنقاش".
وأكد أن مودي وماكرون ركزا على التطورات في البحر الأحمر حيث أعربا عن القلق بشأن "التعطيل الفعلي والمحتمل للشحن التجاري".
وتناول الزعيمان التقدم الشامل في الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات الرئيسية بما في ذلك الدفاع والأمن والطاقة النووية والفضاء والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي والعلوم والتكنولوجيا والمجال الرقمي ومجال التجارة والتعاون الاقتصادي.
وأوضح كواترا أن التعاون بين الهند وفرنسا قد توسع من المؤسسات متعددة الأطراف إلى الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والى التحديات العالمية.
وسلط الضوء على النتائج الرئيسية للمحادثات بما في ذلك اتفاقية خارطة الطريق الدفاعية والصناعية بين الهند وفرنسا بشأن الشراكة في مجال الدفاع والفضاء.
كما سلط الضوء على مذكرة التفاهم بشأن إطلاق الأقمار الصناعية والشراكة الصناعية بين شركة تاتا لطائرات الهليكوبتر وإيرباص لإنتاج طائرات الهليكوبتر واتفاقية البحث المشترك في الطاقة النظيفة والرياضيات التطبيقية والتقنيات الرقمية والزراعة الدقيقة واتفاقية التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتدريب والبحث واتفاقية التعاون في مجالات الإدارة العامة والإصلاحات والتنمية الحضرية المستدامة.
كان الرئيس الفرنسي قد وصل أمس إلى (جايبور) عاصمة ولاية راجاستان على رأس وفد يضم 40 من كبار الوزراء والمسؤولين.
وقام ماكرون بزيارة حصن عامر وهو محل ومرصد فلكي صمم في القرن ال18 ومعالم سياحية أخرى في المدينة المعروفة بقصورها ودورها الجذابة كما شارك الرئيس الفرنسي مودي في مسيرة بشوارع جايبور أمس.
كما حل ماكرون اليوم ضيف شرف في احتفالات اليوم الوطني الهندي في نيودلهي حيث شارك ماكرون مع القيادة الهندية العرض العسكري والثقافي الكبير. (النهاية)

ا ت ك / ه س ص




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