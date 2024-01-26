الهند وفرنسا: محادثات مكثفة لتوطيد أواصر العلاقات الاستراتيجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 26 - 1 (كونا) -- عقدت الهند وفرنسا اليوم الجمعة محادثات مكثفة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية واتفقتا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وقال وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندي فيناي كواترا في مؤتمر صحفي في نيودلهي إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي الزائر إيمانويل ماكرون الذي حل ضيف شرف في عيد يوم الجمهورية أجريا محادثات مكثفة حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن الجانبين ناقشا الصراع الروسي الأوكراني والمستجدات في البحر الأحمر والتطورات في غزة.
وذكر كواترا "تبادل الجانبان وجهات النظر حول الصراع الدائر في غزة وأبعاده المختلفة إذ كانت هذه القضايا مطروحة للنقاش".
وأكد أن مودي وماكرون ركزا على التطورات في البحر الأحمر حيث أعربا عن القلق بشأن "التعطيل الفعلي والمحتمل للشحن التجاري".
وتناول الزعيمان التقدم الشامل في الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات الرئيسية بما في ذلك الدفاع والأمن والطاقة النووية والفضاء والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي والعلوم والتكنولوجيا والمجال الرقمي ومجال التجارة والتعاون الاقتصادي.
وأوضح كواترا أن التعاون بين الهند وفرنسا قد توسع من المؤسسات متعددة الأطراف إلى الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والى التحديات العالمية.
وسلط الضوء على النتائج الرئيسية للمحادثات بما في ذلك اتفاقية خارطة الطريق الدفاعية والصناعية بين الهند وفرنسا بشأن الشراكة في مجال الدفاع والفضاء.
كما سلط الضوء على مذكرة التفاهم بشأن إطلاق الأقمار الصناعية والشراكة الصناعية بين شركة تاتا لطائرات الهليكوبتر وإيرباص لإنتاج طائرات الهليكوبتر واتفاقية البحث المشترك في الطاقة النظيفة والرياضيات التطبيقية والتقنيات الرقمية والزراعة الدقيقة واتفاقية التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتدريب والبحث واتفاقية التعاون في مجالات الإدارة العامة والإصلاحات والتنمية الحضرية المستدامة.
كان الرئيس الفرنسي قد وصل أمس إلى (جايبور) عاصمة ولاية راجاستان على رأس وفد يضم 40 من كبار الوزراء والمسؤولين.
وقام ماكرون بزيارة حصن عامر وهو محل ومرصد فلكي صمم في القرن ال18 ومعالم سياحية أخرى في المدينة المعروفة بقصورها ودورها الجذابة كما شارك الرئيس الفرنسي مودي في مسيرة بشوارع جايبور أمس.
كما حل ماكرون اليوم ضيف شرف في احتفالات اليوم الوطني الهندي في نيودلهي حيث شارك ماكرون مع القيادة الهندية العرض العسكري والثقافي الكبير. (النهاية)
ا ت ك / ه س ص
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