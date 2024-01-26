إيران ترحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإحتلال الإسرائيلي في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 26 – 1 (كونا) -- رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الجمعة بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد الإحتلال الإسرائيلي لارتكابه جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ونقلت وكالة (مهر) للأنباء الإيرانية عن عبداللهيان تهنئته حكومة وشعب جنوب إفريقيا وكذلك الشعب الفلسطيني بهذا "النجاح الدبلوماسي" في محكمة العدل الدولية مجددا في الوقت نفسه دعم طهران لهذه المبادرة.
وقررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم أن على الكيان الإسرائيلي المحتل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. (النهاية)
م و
MENAFN26012024000071011013ID1107774055
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