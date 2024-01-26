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إيران ترحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإحتلال الإسرائيلي في غزة

1/26/2024 2:38:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 26 – 1 (كونا) -- رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الجمعة بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد الإحتلال الإسرائيلي لارتكابه جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ونقلت وكالة (مهر) للأنباء الإيرانية عن عبداللهيان تهنئته حكومة وشعب جنوب إفريقيا وكذلك الشعب الفلسطيني بهذا "النجاح الدبلوماسي" في محكمة العدل الدولية مجددا في الوقت نفسه دعم طهران لهذه المبادرة.
وقررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم أن على الكيان الإسرائيلي المحتل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. (النهاية)

م و




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