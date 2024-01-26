ماكرون ضيف شرف في نيودلهي لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين

MENAFN - Al-Anbaa) شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في عرض عسكري كبير للجيش الهندي شمل دبابات وطائرات مطاردة وقاذفات صواريخ، على خلفية تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين فرنسا والهند.

ولبى الرئيس الفرنسي بذلك دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمناسبة عيد الدستور الهندي الذي دخل حيز التنفيذ في 26 يناير 1950 بعد سنتين على الاستقلال.

وحضر ماكرون ومودي جنبا إلى جنب العرض العسكري من منصة الشرف في مراسم جمعت بين التقاليد الموروثة عن الامبراطورية البريطانية ورموز الهند الحديثة.

في البداية، سلك إيمانويل ماكرون الجادة الكبيرة المؤدية إلى إينديا غيت، وهي بمنزلة قوس النصر الهندي وتقع في وسط نيودلهي، في عربة تجرها ستة جياد وتتقدمها كتيبة خيالة.

بعد انطلاق العرض العسكري على وقع النشيد الوطني الهندي و21 طلقة مدفع، افتتح 150 عنصرا من الفيلق الأجنبي الفرنسي العرض وتبعهم تحليق لطائرتي رافال فرنسيتين.

وشاركت في العرض أيضا دبابات روسية من طراز «تي-90» وجنود امتطوا جمالا وعناصر من سلاح المشاة والبحرية وطيارون.

وحلقت خلال العرض أيضا طائرات مطاردة من طراز «سوخوي-30» وأخرى من طراز «تيجاس» من صنع الهند في مؤشر إلى أن الجيش الهندي لايزال مجهزا بشكل واسع بعتاد روسي (60%)، لكنه يحرص على تنويع مصادره وتكثيف تصنيع الأسلحة محليا.

وكرم العرض هذه السنة النساء من خلال مشاركتهن في الوحدات المختلفة وفي العربات المزينة بالزهور التي تغنت بمزايا ولايات البلاد البالغ عددها 28.

وبعد ستة أشهر على حلول ناريندرا مودي ضيف شرف في باريس خلال العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو، رد الدعوة فيما يتعزز التعاون الصناعي والعسكري بين البلدين.

وسبق للهند أن اشترت 36 طائرة «رافال» فرنسية وتتفاوض لشراء 26 أخرى، وتعتزم كذلك تعزيز صناعاتها الدفاعية من خلال مشاريع مشتركة مع مجموعات فرنسية مثل داسو، ترتكز على تبادل الخبرات.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أنه تم الاتفاق على خارطة طريق لصناعة تضم البلدين في الهند، وتشمل مجالات الطيران والمركبات الذاتية القيادة وصولا إلى الدفاع السيبراني.

كذلك وقع البلدان اللذان يتعاونان منذ 60 عاما في مجال الفضاء، إعلان نوايا لإطلاق أقمار اصطناعية.