العدل الدولية تفرض على إسرائيل إجراءات فورية وترفض طلبها رد دعوى جنوب أفريقيا بـ الإبادة الجماعية



فرضت على إسرائيل منع التدمير والإبادة الجماعية والتحريض في قطاع غزة وتقديم تقرير خلال شهر على التزامها بالقرار

جنوب أفريقيا ترحب بـ «انتصار سيادة القانون ومنعطف في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني»

بن غفير يتهم المحكمة بـ «معاداة السامية» فلسطين ترحب بقرار محكمة العدل الدولية ونتنياهو: «وصمة عار لن تُمحى جيلاً بعد جيل»



حققت القضية الفلسطينية مكسبا حقوقيا مهما على إسرائيل، حين اعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي قبولها النظر في القضية المرفوعة من جنوب افريقيا التي تتهم فيها اسرائيل بارتكاب الابادة الجماعية في حربها على قطاع غزة. وقد رحبت حكومة بريتوريا بالحكم واعتبرته «انتصارا حاسما لسيادة القانون ومنعطفا مهما في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني».

وتعرضت اسرائيل لنكسة نادرة على المستوى القضائي حين رفضت المحكمة المكونة من 17 قاضيا، طلبها برد الدعوى، وقبلت المحكمة بكل التدابير الفورية التي دعت اليها القضية المرفوعة من جنوب افريقيا، باستثناء دعوتها الى الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة.

وفي مستهل الجلسة، قالت رئيسة المحكمة اثناء قراءة حيثيات القرار: يساورنا القلق ازاء استمرار خسائر في الارواح في غزة، وأضافت: نرى خطرا في تفاقم المعاناة في قطاع غزة، مشيرة الى ان الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.

وتابعت «أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة».

وأقرت المحكمة «بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية»، مشيرة إلى أنها أخذت «بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي».

وذكرت على وجه الخصوص «تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين».

وأقرت المحكمة بأن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولها الحق في الحماية منها.

وأصدرت المحكمة حكما يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل واتخاذ اجراءات عاجلة، وقالت ان عليها أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وجاء في القرار إن «على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة»، وان «على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة»، و«اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة»، وطلبت أن ترفع اسرائيل تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.

كما فرضت المحكمة «على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية» وكذلك «الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة».





من جانبه، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم.في المقابل، أكدت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء عدم التعقيب على قرار محكمة العدل الدولية.فيما رد نتنياهو على القرار قائلا إن إسرائيل تخوض «حربا عادلة لا مثيل لها»، وإن التزام إسرائيل بالقانون الدولي «لا يتزعزع»، وفق تعبيره.وأضاف أن استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل يعد «وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل»، بحسب وصفه.وقال إن إسرائيل «ستستمر بتسهيل المساعدات الإنسانية وبذل قصارى جهدها لإبعاد المدنيين عن الأذى».وسبق قرار نتنياهو بعدم التعليق على القرار تعليق لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير متهما المحكمة بأنها «معادية للسامية»، وزعم أن قرارها يثبت أنها «لا تسعى إلى العدالة».