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السويد لن تتفاوض مع المجر بشأن عضويتنا في حلف الناتو

1/26/2024 2:36:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أنه «لن يتفاوض» مع المجر بشأن مصادقتها على عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
والمجر هي الدولة العضو الوحيدة في «الناتو» التي لم تصادق بعد على عضوية السويد في الحلف.
ودعا رئيس الوزراء المجري ڤيكتور أوربان نظيره السويدي إلى المجر مؤخرا لـ«التفاوض» بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، وشدد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إثر ذلك على أن بلاده «ليس لديها سبب» للتفاوض حاليا مع المجر حول هذا الموضوع.
وقبل أوف كريسترسون الدعوة، لكنه أكد أن القمة الأوروبية المقرر عقدها في الأول من فبراير المقبل في بروكسل ستوفر فرصة لعقد اجتماع بشأن المسألة.
وأعرب كريسترسون مجددا عن استعداده لزيارة بودابست، معتبرا أن القمة الأوروبية تشكل فرصة لعقد اجتماع عمليا أكثر، ورفض فكرة التفاوض بشأن انضمام السويد إلى «الناتو».
وقال رئيس الوزراء السويدي لقناة «تي ڤي 4» المحلية «أنا سعيد بزيارة بودابست (...) لدينا الكثير من الأشياء لنقولها لبعضنا البعض (...) لكن لن تكون هناك مفاوضات حول ترشيح «الناتو»، لا توجد مفاوضات حول هذا الأمر».
وشدد على أنه لن يكون هناك مجال «لشروط تتعلق بعضويتنا المقبلة في حلف شمال الأطلسي، وهذا ليس ما يجري حاليا. لكن يمكننا مناقشة أفضل السبل للتعاون داخل الحلف».
وأضاف كريسترسون «سنتقابل الخميس الأسبوع المقبل في المجلس الأوروبي وبعد ذلك يمكننا بدء الحديث».
وفيما يتعلق بزيارة محتملة إلى بودابست، قال «علينا أن نحدد موعدا، وهذا النوع من الأمور لا يتم بشكل عام على عجل.. أعتقد أن جدول أعماله، مثل جدول أعمالي، مزدحم للغاية».
وأعلنت بودابست دعم عضوية السويد لكنها تتباطأ في المصادقة عليها منذ أشهر، وهي تطالب ستوكهولم بوقف سياسة «تشويه سمعة» الحكومة المجرية.
جاء ذلك فيميا نشرت الجريدة الرسمية في تركيا بروتوكولا بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة فنية أخيرة في إطار تصديق أنقرة على مسعى الدولة الاسكندينافية للانضمام إلى الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأنهى نشر الجريدة الرسمية لقانون مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد عشرين شهرا من المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن، كانت بمنزلة اختبار لعلاقات أنقرة مع حلفائها الغربيين.
ووقع الرئيس رجب طيب اردوغان على وثيقة المصادقة على طلب انضمام السويد، ما يعني أن تركيا أكملت كل الخطوات المتوقعة منها.
وبعد موافقة تركيا، أصبحت المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.

MENAFN26012024000130011022ID1107774039

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