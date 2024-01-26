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حماس قرار محكمة العدل الدولية يسهم في عزل إسرائيل

1/26/2024 2:36:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الأوضاع في غزة «تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة».
وقال القيادي في «حماس» سامي أبوزهري، في بيان، «إن قرار محكمة العدل الدولية هو تطور مهم يسهم في عزل الاحتلال وفضح جرائمه في غزة، وندعو لإلزام الاحتلال تنفيذ قرارات المحكمة».
من جهة اخرى، بثت «حماس» على «تلغرام» مقطعا مصورا ظهرت فيه ثلاث إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة، قدمت اثنتان منهن نفسيهما على أنهما جنديتان.
وتمكنت وكالة «فرانس برس» من التعرف على النساء الثلاث استنادا إلى مصادر رسمية ومدنية، على أنهن محتجزات لدى «حماس» منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي.
وقالت دانييلا غيلبوا وكارينا أرييف إنهما جنديتان إسرائيليتان، فيما قالت الثالثة دورون شتاينبريتشر إنها مدنية.
وقالت النساء إنهن محتجزات منذ 107 أيام، ما يرجح أن يكون المقطع قد صور الأحد الماضي.

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