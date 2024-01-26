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باريس تستضيف اجتماعا بشأن غزة قريبا بمشاركة سي آي إيه ومصر وإسرائيل وقطر

1/26/2024 2:36:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليامز بيرنز "في الأيام المقبلة في باريس" مسؤولين كباراً من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وفق ما أفاد مصدر أمني من دولة مشاركة في المفاوضات.
وأكد المصدر لوكالة فرانس برس معلومات أوردتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية تفيد بأن الرئيس الاميركي جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال ويليامز بيرنز إلى أوروبا لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة مقابل هدنة من شهرين.
من جهة اخرى، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل التوصل إلى اتفاق آخر بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، دون ترجيح حصول أي "تطورات وشيكة".

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