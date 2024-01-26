Friday, 26 January 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقل نجم الأرجنتين إلى مستشفى الأمراض النفسية

1/26/2024 2:36:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقل إيزيكيل لافيتزي "بوتشو"، اللاعب الدولي السابق لمنتخب الأرجنتين، إلى مركز للأمراض النفسية بعد تعرضه لأزمة هوس.

وقالت صحيفة "ماركا": اللاعب السابق لنابولي وباريس سان جيرمان نقل إلى مؤسسة للصحة العقلية في 7 يناير الجاري، ولا يوجد موعد محدد لخروج البالغ من العمر "38
عاما" من المستشفى.
وأوضحت الصحافة الأرجنتينية أن المشاكل الصحية التي يعاني منها لافيتزي، والتي اضطر بسببها إلى دخول مركز للأمراض النفسية في العاصمة بوينس آيرس، ناجمة عن إدمان الكحول.
وذكر ماوريسيو داليساندرو ، محامي لافيتزي: لقد عانى من هوس خفيف، وهو اضطراب مزاجي مزمن، وقد عانى بالفعل من عواقب هذا المرض في الماضي.
وبحسب المحامي، فإن الهوس الخفيف الذي يعاني منه لافيتزي هو اضطراب نفسي مزمن يؤثر على الحالة المزاجية ويمكن أن يؤدي بالشخص الذي يعاني منه إلى إيذاء نفسه.
واضطر لافيتزي، الذي اعتزل كرة القدم في 2020 بعد اللعب لفريق هيبي إف سي الصيني، إلى دخول إحدى المستشفيات، في ديسمبر الماضي، حيث ادعى أن هناك أشخاصا يريدون إيذاءه، وتبين لاحقا أن الجروح السطحية في بطنه كانت بسبب مقص في يده.

MENAFN26012024000072011014ID1107774034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث