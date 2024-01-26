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الطاولة يدشن نشاطاته المحلية بإقامة بطولة المملكة التصنيفية

1/26/2024 2:36:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان – الغد – أطلق الاتحاد الأردني لكرة الطاولة روزنامة نشاطاته للعام الحالي 2024، والتي تشتمل على كافة البطولات المحلية، إلى جانب مشاركة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية، والتي ستأخذ حيزا كبيرا من الروزنامة.
بداية البطولات المحلية، ستكون من خلال البطولة التصنيفية للفئات العمرية، والتي تنطلق اعتبارا من يوم الخميس المقبل في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات، الساعين لتسجيل النتائج الإيجابية والقوية، والتي تعزز من فرصهم في الوصول لمنصات التتويج وبالتالي حجز مقاعدهم في صفوف المنتخبات الوطنية.
وحدد الاتحاد الفئات العمرية تحت 15 و13 و11 للذكور والإناث للدخول في أولى منافسات البطولات المحلية، يتبعها إقامة بقية منافسات الفئات تحت 19 و17، ثم إقامة بطولات الكبار، والتي سيتم تحديد مواعيدها لاحقا.
وطلب الاتحاد من اللاعبين واللاعبات الراغبين بالمشاركة في منافسات الفئات العمرية تحت 15 و13 و11 ضرورة التسجيل في مقر الاتحاد، في الوقت الذي ينتهي يغلق فيه باب التسجيل يوم الثلاثاء المقبل، مثلما أصدر الاتحاد التعليمات الفنية والإدارية الخاصة بالبطولة التصنيفية، والتي ستحظى بمتابعة واهتمام الجهاز الفني المشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية التي يقودها المدرب المصري عمرو رضا.
ويذكر أن النسخة الأخيرة من بطولة المملكة التصنيفية، والتي جرت العام الماضي، قد شهدت فوز رائد الديميسي بالمركز الأول، وجاد بيساني ثانيا، وراشد الهباهبة ثالثا، لفئة تحت 19 عاما للذكور، وفي فئة تحت 17 عاما، عيسى الشماع أولا، وكريم الشلتوني ثانيا، وجاد بيساني ثالثا، وفي فئة 15 عاما، عيسى الشماع أولا، وهاشم الهباهبة ثانيا، ومؤمن الجعافرة ثالثا، وفي فئة تحت 13 عاما، يامن الجعافرة اولا، ومراد الحسني ثانيا، وركان الزعبي ثالثا، وفي فئة تحت 11 عاما، ركان الزعبي اولا، ومراد الحسني ثانيا، وعبدالله بركات ثالثا.
وفي فئة السيدات، فازت تيماء أبو بمن بالمركز الأول، وسوار أبو يمن ثانيا، وتينا خوري ثالثا، وفي فئة تحت 19 عاما، ريناد الحسني اولا، وميرا هاشم ثانيا، وبتول باسم ثالثا، وفي فئة تحت 17 عاما، بتول باسم اولا، وميرا رزق ثانيا، وريناد الحسيني ثالثا، وفي فئة تحت 15 عاما، نالت جنى ايمن المركز الأول، وجنى صدقة ثانيا، وغلا أيمن ثالثا، وفي فئة تحت 13عاما، غلا أيمن أولا، وجنى صدقة ثانيا، والين أيمن ثالثا، وفي فئة تحت 11 عاما، ايلين أيمن أولا، وليندا فراس ثانيا، ولورا الخطيب ثالثا.
أما في بطولة الرجال، فقد توج اللاعب زياد عزيز باللقب، وحل زيد أبو يمن بالمركز الثاني، في الوقت الذي شهدت فيه هذه البطولة مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة في كافة الفئات.
إلى ذلك ينتظر أن يعلن الاتحاد خلال الأسبوع المقبل مواعيد كافة بطولاته المحلية، والتي تتوافق مع تحضيرات المنتخبات الوطنية، والتي ستخوض سلسلة من البطولات المهمة.

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