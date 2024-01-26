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شباب الحسين يوقع اتفاقية رعاية لفريق الطائرة الأول

1/26/2024 2:36:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- وقع نادي شباب الحسين وشركة دار الدواء، اتفاقية رعاية فريق الكرة الأول للموسم 2024، في حفل أقيم أول من أمس، بحضور رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص، والمدير العام لشركة دار الدواء المدير العام د. خالد حرب.
وعبر القصاص عن سعادته بإنجاز عقد الرعاية، مشيرا إلى مكانة الشركة التي تعتبر من أكبر شركات الأدوية محليا وخارجيا، مثمنا تعاون إدارة الشركة، وتوجهها إلى رعاية طموح الشباب الرياضي، ومعرجا على تاريخ نادي شباب الحسين عموما، وفريق الكرة الطائرة الذي يهيمن على ألقاب "الطائرة" المحلية، ويستعد لتمثيل اللعبة في بطولة غرب آسيا الثانية التي تقام في عُمان مطلع الشهر المقبل، وبطولة الأندية العربية الـ42، التي يستضيفها اتحاد الكرة الطائرة المحلية منتصف الشهر المقبل.
واعتبر القصاص إنجاز عقد الرعاية، خطوة مهمة للنادي الطامح بالاحتفاظ بالألقاب المحلية، والمنافسة بقوة إقليميا وعربيا، منوها أن الصفقة تمهد الطريق أمام الشركات في القطاعين العام والخاص بالتوجه إلى رعاية الأندية الرياضية، ومساعدتها على تجاوز المعيقات المالية في ظل الأزمة المالية وشح الإمكانات التي تعاني منها الأندية في مختلف الألعاب الرياضية-على حد تعبير القصاص-، مثمنا جهود العديد من رجال الأعمال الذين دعموا مشاركة شباب الحسين إقليميا وعربيا.
من جانبه، أكد حرب، إن الشركة تنطلق من مسؤوليتها الوطنية الاجتماعية والرياضية نحو نادي شباب الحسين في إنجاز هذه الاتفاقية، مشيرا إلى المساهمات الاجتماعية والرياضية للشركة عبر سنوات طويلة، ومؤكدا القيمة الرياضية لشباب الحسين الفائز بجميع ألقاب "الطائرة" المحلية إلى جانب ألقاب الفئات العمرية، ما يعد أمرا جاذبا للشركة، وتمنى أن تتكلل جهود الطرفين بتحقيق الإنجازات للنادي والطائرة الأردنية.
على صعيد متصل، أكد عضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب، أن إنجاز اتفاقية الرعاية بين الطرفين خطوة بالاتجاه الصحيح لـ"طائرة" شباب الحسين في الموسم الحالي، مبينا اجتهاد إدارة النادي وتجاوب شركة دار الدواء أثمر عن هذه الاتفاقية التي تعتبر حافزا للعديد من الأندية المحلية، للبحث عن روافد مالية تدفع طموحاتها بخطوات كبيرة إلى الأمام، تبعا لأهمية المال الذي يعتبر عصب الأندية الرياضية والدافع لتحقيق الطوحات والإنجازات.
وعن بنود اتفاقية الرعاية المبرمة، قال ذيب: "تنص الاتفاقية على تقديم شركة دار الدواء الدعم المالي للنادي، في الوقت الذي سيقوم فيه نادي شباب الحسين، بطباعة شعار شركة دار الدواء على قمصان لاعبي فريق شباب الحسين الأول للموسم 2024، سواء في المسابقات المحلية أو في مشاركتيه الخارجتين".
وعلى صعيد متصل أصدرت اللجنة الفنية في اتحاد غرب آسيا، حول منافسات النسخة الثانية من البطولة، والتي تستضيفها عُمان خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، حيث يستهل بطل الأردن مشواره بمواجهة الأهلي البحريني عند الساعة الخامسة من مساء السبت الموافق 3 من الشهر المقبل في صالة مجمع صحار الرياضي، فيما يواجه الكويت الكويتي عند الساعة 11 صباحا من صباح يوم 4 الشهر المقبل، قبل أن يلاقي فريق صحار العُماني عند الساعة السابعة، من مساء يوم الخامس من الشهر ذاته، ثم المهرة اليمني عند الساعة الواحدة عصر السادس من الشهر المقبل، ويختتم لقاءاته بالدور الأول، بمواجهة العربي القطري عند الساعة الثالثة مساء اليوم التالي.

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