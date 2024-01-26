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التعمري لـ الغد: لا أنظر للجوائز الفردية.. وهدفنا بلوغ نهائي آسيا

1/26/2024 2:36:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، أنه لا ينظر للمنافسة على الألقاب الفردية في بطولة كأس آسيا كرة القدم المقامة حاليا في قطر، بقدر ما يسعى إلى خدمة المنتخب وزملائه في الوصول لأدوار متقدمة بالبطولة.
وبين التعمري في مقابلة خاصة مع“الغد”، عقب مواجهة المنتخب الوطني ونظيره البحريني الخميس، أن المباراة المقبلة أمام العراق بدور الـ 16، سيقدم من خلالها اللاعبون كل ما في جعبتهم من أجل التأهل للدور التالي، موضحا بأن المنتخب سيصل للمستوى والنتائج التي تلبي طموحات الجماهير الأردنية.
وأضاف:“ظهر المنتخب الوطني بصورة مختلفة في المباريات الرسمية خلافا للمواجهات الودية، وذلك بسبب نقل المدرب أفكاره للاعبين، وحاجته في الفترة الماضية للعب بتكتيك معين، إلى جانب تجربة أكبر عدد من اللاعبين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اللاعب الأردني يظهر بقوة مغايرة في هذه البطولات”.
ويعد التعمري (26 عاما)، أحد أبرز اللاعبين العرب الذين قدموا مستويات طيبة في المحفل القاري الذي يختتم يوم العاشر من شباط (فبراير) المقبل، إذ سجل هدفين في مواجهة المنتخب الأولى أمام ماليزيا، وساهم في الهدف الثاني بشباك منتخب كوريا الجنوبية، فيما غاب عن مواجهة البحرين بسبب تلقيه الإنذار في المباراة الثانية، ليفضل المدرب إراحته لتجهيزه للمباراة المقبلة في ثمن النهائي.
وذكر نجم نادي مونبيليه الفرنسي أن زملاءه في التدريبات وغرف الغيار، يبدون تفاؤلا كبيرا في التقدم أكثر بالبطولة، وتحقيق الانتصار تلو الآخر بهدف إسعاد الجماهير، بعيدا عن مباراة البحرين الأخيرة التي لم يفضل التطرق للحديث عن مستوى المنتخب بها، ومقدما الشكر للاعبين الذين شاركوا فيها.
وأضاف التعمري:“لا يوجد طريق سهل وآخر صعب في البطولة الآسيوية، جميع المنتخبات الذي تخطت الدور الثاني تمتلك الحظوظ ذاتها في التأهل، وبغض النظر عن هوية المنافس في كل مرحلة، علينا تقديم كل ما لدينا داخل الملعب، ونطمح لبلوغ المباراة النهائية مع هذه المجموعة من اللاعبين”.
وأوضح أنه لا ينظر للعروض التي تقدم له خلال الفترة الحالية، حيث لا يسمح لأحد بالتواصل معه وهو متواجد مع المنتخب الوطني، وأن الأندية التي تريد التفاوض معه تتحدث مع وكيل أعماله، مثمنا دعم الصفحات الفرنسية من بطولة الدوري الرسمية أو المختصة بالنادي، وتأكيده بأن هذا الأمر يعني الكثير له.
الجدير بالذكر أن التعمري هو اللاعب العربي الأغلى قيمة تسويقية عن قارة آسيا بقيمة مالية وصلت إلى 6 ملايين دولار، علما بأنه بدأ مسيرته مع نادي شباب الأردن على الصعيد المحلي، قبل أن ينتقل في إعارة لفريق الجزيرة، ليخوض بعدها أول تجربة احترافية له برفقة أبويل نيقوسيا القبرصي، ومنه انتقل إلى فريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي، وحط الرحال مع بداية الموسم الماضي في فرنسا مع مونبيليه.
كما خاض مع“النشامى” في مشواره الكروي منذ أول مباراة له أمام لبنان في العام 2016، 67 مباراة، إذ شارك في 53 منها كأساسي مقابل 14 مباراة دخلها من دكة البدلاء، مسجلا 15 هدفا.

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