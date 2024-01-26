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الجزائري دراجي يؤكد تحسن مستوى النشامى مع عموتة

1/26/2024 2:36:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة- أكد المعلق الجزائري في قنوات بي ان سبورتس القطرية حفيظ دراجي، أن مستوى المنتخب الوطني لكرة القدم تحسن في الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، مؤكدا بأن وضع“النشامى” غير مقلق في نهائيات كأس آسيا، رغم تعثره في المباراة الختامية للدور الأول أمام البحرين بالخسارة بهدف نظيف.
وبين دراجي في حديثه لـ“الغد”، أن المنتخب الوطني عانى في الفترة الماضية من سوء النتائج والأداء، إلا أنه استطاع مع عموتة قلب الصورة بالنهائيات الآسيوية، مفيدا بأن المنتخب يمتلك عناصر وخيارات فردية قادرة على صناعة الفارق في الأدوار الإقصائية.
وأضاف:“المنتخب الأردني تجنب صدارة مجموعته من أجل تجنب مواجهة اليابان، ما جعله لا يقدم أفضل مستوياته أمام البحرين، وهذا أمر غريب من وجهة نظري، ولا يمكننا الحكم على نظام البطولة بأنه سيئ بسبب مشاهدة هذا النوع من المباريات، لأن غالبية الاتحادات القارية بدأت تعتمد هذا العدد من المنتخبات المشاركة في البطولات”.
وأوضح دراجي أن العمل الجماعي هو أساس عمل منظومة المنتخب الوطني مع عموتة، وأنه لا يمكن الاعتماد على لاعب بعينه في صناعة الفارق، مؤكدا بأن مسألة تحديد الدور المتوقع بلوغه من“النشامى” في البطولة أمر صعب، كون أن المباريات المقبلة تعتمد على الفريق الأفضل داخل الملعب بدنيا وفنيا وتكتيكيا.
وواصل:“نتمنى أن نرى مستويات أفضل في البطولة بالأدوار الإقصائية، وهناك حظوظ متفاوتة للفرق العربية في المنافسة على اللقب، باعتبار أن قطر منظمة البطولة، والمنتخب العراقي ظهر بقوة في الدور الأول، والمنتخب البحريني أعاد ما تبتسم له الدوحة بعد تتويجه من قبل بكأس الخليج ودورة الألعاب العربية، إلى جانب المنتخب السعودي.
وأشاد دراجي بأداء المنتخب الإيراني في البطولة، والذي ظهر بقوة بالدور الأول، وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، مبينا أنه المنتخب الوحيد الذي خرج عن القاعدة حتى اللحظة، وأوضح أن جميع المنتخبات معرضة للتعثر بالدور الثاني.
واستطرد:“تربطني علاقة جيدة بجماهير الكرة الأردنية وتحديدا القطبين الفيصلي والوحدات، إلى جانب العديد من الأصدقاء والزملاء الأردنيين الذين أحتك معهم بشكل يومي، وأتمنى لهم ولمنتخب بلادهم التوفيق”.
وأبدى دراجي أسفه على منتخب بلاده الجزائر، بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا، وأكد أنه حزين على الوداع المبكر مرة أخرى، موضحا بأن الأمر السلبي الأكبر كان رحيل المدرب جمال بالماضي، بعد تقديم استقالته تحت ضغوطات حسب وصفه، وذكر بأنه حان موعد التغيير والتجديد في منظومة كرة القدم الجزائرية.

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