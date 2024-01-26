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النشامى يتطلع لكسر عقدة الخسارة في الأدوار الإقصائية

1/26/2024 2:36:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، الاختبار الحقيقي له في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، من خلال التحضير والاستعداد للمواجهة المقبلة في ثمن نهائي البطولة أمام نظيره العراقي عند الساعة الثانية والنصف مساء على ستاد خليفة الدولي.
ويتطلع المنتخب الوطني لفك النحس الذي يلازمه عندما يتأهل للدور الثاني في البطولة القارية، بعد فشله في تخطي ربع النهائي مرتين العامين 2004 و2011، حيث كان عدد المنتخبات المشاركة 16 منتخبا، قبل أن يرتفع في النسخة الماضية إلى 24 منتخبا، ويودع المنتخب الوطني من الدور ثمن النهائي.
ويأمل“النشامى” في تحقيق أول فوز له على ستاد خليفة الدولي، والذي خاض على أرضيته مباراتين بالنهائيات الآسيوية، الأولى كانت في العام 2011 أمام منتخب أوزبكستان، وخسر وقتها بهدفين لهدف، والثانية كانت أول من أمس بالخسارة أمام المنتخب البحريني بهدف وحيد.
إلى جانب ذلك، التقى المنتخب الوطني مع“أسود الرافدين” مرة واحدة بالنهائيات القارية، وكانت في نسخة العام 2015، واستطاع من خلالها المنتخب العراقي تحقيق الفوز بهدف نظيف، ما يشير إلى أن المنتخب أمام مهمة صعبة للوصول إلى للدور ربع النهائي.
ولم يقدم المنتخب الوطني أفضل مستوياته في لقاء البحرين، نظرا لضمانه التأهل للدور الثاني من جهة، إلى جانب إراحة بعض من اللاعبين خوفا من تعرضهم للإصابة أو غيابهم عن المباراة المقبلة بداعي الإيقاف لحصولهم سابقات
على بطاقات صفراء.
وخلت تشكيلة الاتحاد الآسيوي عن الجولة الثالثة، من لاعبي المنتخب الوطني، على الرغم من حضور محمود مرضي بالجولة الأولى، ويزن النعيمات في الجولة الثانية.
وطوى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، صفحة دور المجموعات بحلوها ومرها، والتي احتل من خلالها المنتخب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد أن بدأ البطولة بالفوز على ماليزيا برباعية نظيفة، فيما تعادل بالجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما، قبل الخسارة أمام البحرين بهدف نظيف أول من أمس.
وظهر المنتخب الوطني، كما فعل المنتخب الكوري الجنوبي، وكأنه يحاول تجنب مواجهة المنتخب اليابان في الدور التالي، لكن عموتة نفى هذه الفكرة خلال حديثه لوسائل الإعلام، من خلال تفضيله إنهاء المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة، مبينا أنه أراد منح فرصة لعدد من اللاعبين لإثبات أنفسهم، عقب ضمان التأهل.
وتأهل المنتخب كواحد من بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، إلى جانب منتخبات سورية، فلسطين وإندونيسيا، فيما تأهلت منتخبات قطر، أستراليا، إيران، العراق، البحرين والسعودية كمتصدرة لمجموعاتها، وتأهل عن المركز الثاني كل من طاجيكستان، أوزبكستان، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية وتايلاند.
وأقام المنتخب تدريبه أمس بساعات الظهيرة على ملعب العقلة في منطقة لوسيل، تحضيرا للمواجهة التي تعد مفصلية في مسيرة الجهاز الفني واللاعبين، حيث من المنتظر أن تشهد التشكيلة الأساسية في لقاء العراق عودة اللاعبين الغائبين عن مواجهة البحرين.
ويرى البعض أن فرصة المنتخب الوطني في التقدم بعيدا بالبطولة ورادة، نظرا لأن المسار الذي يسلكه يعد متوازنا من حيث المنتخبات المتواجدة فيه، إذ سيلاقي في حال فوزه بثمن النهائي، الفائز من مواجهة طاجيكستان والإمارات، على أن يلعب في الدور نصف النهائي حال التقدم مع واحد من بين المنتخبات الأربع التي ستلعب مواجهتين في الدور الثاني وهي أستراليا مع إندونيسيا، والسعودية مع كوريا الجنوبية.

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