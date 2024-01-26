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تطلعات الآباء.. حينما تتحول لضغط غير مبرر لا يراعي رغبات الأبناء

1/26/2024 2:36:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان - "ما بدنا إلا يكونوا أولادنا أفضل منا"؛ بتلك المقولة المتوارثة، يسعى العديد من الآباء لتحقيق التربية المثالية وزرع أسسها في نفوس الأبناء، حيث الرغبة تنصب برؤيتهم ناجحين ومثاليين وقدوة للآخرين، لا أخطاء لديهم تهدد أو تعيق مسيرة النجاح.
تلك الرغبة تنبع من الحب والاهتمام، حيث يرون في ذلك طريقا لضمان مستقبل أفضل للأبناء، ووقاية من الفشل، وذلك الحرص لا يخرج من دائرة تقديم التوجيه الدائم كما في توقع تحقيق أعلى الدرجات في الدراسة والتي تؤهل للحصول على أفضل الوظائف، ومستقبل زاهر على الصعد كافة.
ولكن في بعض الأحيان، قد يتحول سعي الآباء لتحقيق المثالية لضغط كبير على الأبناء، ولذلك تأثيرات ونتائج عكسية. فقد يشعر الأبناء بالخوف والقلق والتوتر من الإخفاق، وعدم القدرة على مجاراة ما يطمح له الأهل. بالتالي على الآباء الفهم العميق لاحتياجات وقدرات كل ابن وتقديم الدعم الذي يحتاجه.
الوصول لمرحلة المثالية أمر لا يمكن تحقيقه بشكل مطلق، حيث إن للأبناء الحق في ارتكاب الأخطاء والتعلم منها، وهو ما يؤكده تربويون بأن الحوار المفتوح يساعد الآباء على فهم تطلعات الأبناء، ومعرفة التحديات التي يختبرونها، مما يسهم في تقديم الدعم والتوجيه لهم بطريقة أكثر فعالية. كما أن التفاعل بشكل إيجابي مع اهتمامات الأبناء وميولهم يساعدهم على تطوير الثقة بالنفس وتحقيق النجاح.
تقول ميساء خليل، وهي أم لثلاثة أبناء، حول تجربتها: "لا يحب الشخص أن يرى أحدا أفضل منه إلا أطفاله، هذه مقولة سمعناها كثيرا في صغرنا، فأنا أحب الخير للجميع، لكن بالفعل حب الوالدين للأبناء أحيانا يكون حبا قريبا للأنانية". وتضيف "لا يريدون أن يتألموا أو يحزنوا، ولا أن يعيشوا حياة صعبة، ولا أن يعيشوا تجارب الفشل، معترفة أن هذا الحب قد يحمل آثارا سلبية، لكنه من باب الخوف عليهم".
وتؤكد أنها تعاملت في البداية ببعض الأنانية غير المقصودة تجاه أبنائها، كانت تصر على أن يلعبوا الرياضة كل يوم ولو كانوا متعبين ومنهكين، فذلك يصب بمصلحتهم، وإرسالهم للأندية الرياضية بعد المدرسة، وبعد ذلك يكملون دراستهم، وقبل النوم عليهم قراءة عدد من الصفحات ليكونوا متفوقين ومثقفين"، فلا وقت للراحة أو فعل شيء يحبونه، أو حتى البقاء لفترة من دون واجبات.
لكن مع مرور الوقت، أدركت أن حبها لأبنائها كان قريبا من الأنانية، حيث كانت تفكر في رغباتها أكثر من تفكيرها في رغباتهم واحتياجاتهم، ما أدى لمزيد من الضغط عليهم.
ولا تنسى ميساء في يوم، حينما انهار ابنها الكبير البالغ ( 14 عاما)، وقال لها: "هذه الحياة ترغبين بها أنت وليس أنا.. أنا أكره تفاصيل يومي.. حتى ما أحبه أصبحت لا أرغب به لأنه مفروض عليّ باستمرار". قررت أن تتحدث معه لتعرف ما يزعجه، فكان وصفه ليومه أنه يخلو من المتعة والراحة، أو ممارسة نشاط هو يختاره. وكانت هذه الكلمات بمثابة صدمة أعادتها قليلا للوراء، حيث أدركت أنها كانت تضغط عليه وعلى إخوته بشكل كبير.
وتنوه التربوية والمرشدة النفسية رائدة الكيلاني، إلى أهمية أن يكون الآباء حذرين من تحويل تطلعاتهم إلى ضغط غير مبرر على أبنائهم، حيث قد يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على صحتهم الجسدية والنفسية، ويمكن أن يكون التوجيه والتشجيع الإيجابيين أسلوبا أكثر فعالية لتحقيق التوازن بين تحقيق الطموح وضمان راحة ورغبة الأبناء.
وتضيف أن من المهم أن يدرك الآباء أن حبهم لأبنائهم لتحقيق الكمال يمكن أن يكون له آثار إيجابية وسلبية على العلاقة الأسرية. لذلك، يجب على الآباء الموازنة بين سعيهم لذلك، وبين توفير الدعم والحب لهم، حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح والسعادة في حياتهم، وبعيدا عن توقعات لا معقولة على الأبناء أو وضعهم تحت ضغط نفسي غير صحي.
اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة، يذهب الى أن العلاقات الأسرية تحتاج إلى توازن بين التشجيع وإعطاء المساحة للآخر، حيث ينبغي للوالدين أن يشجعا أبناءهما على التطور والتحسن، ولكن من دون إلحاح مفرط أو توقعات غير واقعية، إنما تعزيز بناء علاقة صحية تعزز التطور الشخصي والعاطفي للأبناء.
ووفق مطارنة، فإن حب الوالدين لتحقيق المثالية لأبنائهما قد يكون له آثار سلبية، حيث يؤدي لزيادة الضغط عليهم، مما يؤثر على صحتهم النفسية، ويمكن أن يكون ذلك عكس التأثير المرغوب، لافتا إلى أهمية أن يدرك الآباء أن أطفالهم ليسوا نسخاً طبق الأصل عنهم، وأن لكل طفل قدراته وإمكانياته الخاصة به ومساحة للتعلم والنمو والخطأ، حتى يتمكن من بناء شخصيته وتحقيق أهدافه في الحياة.
إلى ذلك، فإن القبول والدعم من الآباء يلعبان دوراً مهماً في تعزيز الثقة بالنفس والتقبل الذاتي لدى الأبناء، بحسب مطارنة، مشددا على أن تواصل الآباء مع الأبناء بشكل مفتوح وصادق، يعني بيئة صحية مليئة بالثقة والدعم.

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