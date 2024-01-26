7 أطعمة نباتية بها كالسيوم أكثر من الأسماك

MENAFN - Alghad Newspaper) يلعب الكالسيوم دورًا حاسمًا في الأداء السلس للجسم بداية من العظام ووصولًا إلى قوة ومرونة العضلات، وتعد الأسماك أحد المصادر الرئيسية للكالسيوم، إذ أنه بحسب الدراسات يحتوي كل 100 غرام من الأسماك على 15 ملغم من الكالسيوم.لكن يمكن أن يصاب البعض بالحيرة بشأن ما يجب تناوله عند البحث عن بدائل للأسماك، بخاصة الأشخاص النباتيين، أو من يسعون للحصول على كميات عالية من الكالسيوم في وجباتهم. بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع DNA India، فيوجد 7 أطعمة نباتية تحتوي على كالسيوم أكثر من الأسماك، هي:

1. اللوز

يحتوي كل 100 غرام من اللوز على 254 ملغم من الكالسيوم.

2. التوفو

وفقا للدراسات، يحتوي كل 100 غرام من التوفو على 680 ملليغرام من الكالسيوم.

3. بذور السمسم

يحتوي كل 100 غرام من بذور السمسم على 975 ملغم من الكالسيوم.

4. التين

يحتوي كل 100 غرام من التين على 162 ملغم من الكالسيوم.

5. الأعشاب البحرية

يحتوي 100 غرام من الأعشاب البحرية على 410-870 ملغم من الكالسيوم.

6. فاصوليا بيضاء

يحتوي كل 100 غرام من هذه الفاصوليا البيضاء الغنية بالألياف والحديد على 90 ملغم من الكالسيوم.

7. بذور الشيا

يحتوي كل 100 غرام من بذور الشيا على 456-631 ملغم من الكالسيوم.-(وكالات)