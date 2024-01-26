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حصار غزة أمريكي بأيدٍ عربية.. مسيرة في البلد لكسر الحصار

1/26/2024 2:36:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل

انطلقت اليوم الجمعة من امام المسجد الحسيني بعد صلاة الظهر مسيرة نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن تحت عنوان: "حصار غزة أمريكي بأيدٍ عربية.. اكسروا الحصار".

وأكد المشاركون بالمسيرة على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة.

ونددوا بالدور الرئيسي لأمريكا والشريك في العدوان على الشعب الفلسطيني من خلال تزويد المحتل بالسلاح والامداد به، وتعطيل ارادة المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار، بالدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الذي تقدمه الولايات المتحدة للمحتل الاسرائيلي، معتبرين امريكا هي اساس الارهاب الصهيوني.

واستهجن المشاركون في المسيرة استمرار حصار قطاع غزة وتجويع سكانه، وسط مطالبات للدول العربية ودول العالم باتخاذ اجراءات فعالة لكسر الحصار واسناد غزة بالمساعدات الاغاثية والانسانية والطبية.

وطالبوا الحكومة بقطع كافة العلاقات مع المحتل والغاء اتفاقيتي الغاز ووادي عربة.

كما طالبوا بطرد السفيرة الامريكية من عمان والغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.


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