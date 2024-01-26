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كريشان لـالغد: انخفاض مخصصات البلديات إلى النصف لتوقف المنح وتدني العوائد

1/26/2024 2:36:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان عن أن "مليارا و271 مليونا إجمالي المخصصات المالية التي حصلت عليها البلديات ما بين أعوام 2016 و2019، مقارنة بـ 656 مليون دينار خلال الأربع سنوات ماضية".
وبحسب كريشان "توزعت المخصصات المالية خلال أعوام 2020 و2023، ما بين مجموع قيمة عوائد المحروقات التي وصلت لنحو 536 مليون دينار، ونحو 120 من رسوم ترخيص المركبات".
وأرجع كريشان لـ "الغد" أسباب هذا الانخفاض في المخصصات لـ "توقف المنح الدولية والخليجية خلال الأربع سنوات الماضية، مع تدني نسبة مخصصات عوائد المحروقات والإيرادات الذاتية نتيجة جائحة كورونا، التي أثرت على الأردن والعالم".
ورغم ذلك الانخفاض، إلا أن "مجالس البلديات ورؤساءها لم يقصروا في أداء واجباتهم في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين وضمن الإمكانيات المتاحة لهم"، كما أكد.
و"قدرت قيمة عوائد المحروقات ما بين أعوام 2016 و2019، التي حصلت عليها البلديات حوالي 685 مليون دينار، مقابل 115 مليونا كرسوم ترخيص المركبات، في حين قدر المبلغ الإجمالي للمنح الخارجية التي حصلت عليها 471 مليونا"، وفق كريشان.
ولفت إلى أن "مديونية البلديات المستحقة لبنك تنمية المدن والقرى تبلغ نحو 65 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الحسابات المكشوفة للبلديات لدى البنك ما يقارب الـ 206 ملايين دينار".
وارجع ارتفاع نسبة قيمة الحسابات المكشوفة لـ "الانخفاض في المخصصات المالية للبلديات الأربع أعوام الماضية".
ولكنه شدد على أن "وضع البلديات ضمن الإطار الصحيح، بعد أن أثرت جائحة كورونا عليها، في ضوء ارتفاع قيمة المستحقات المالية المترتبة لها على المواطنين كذلك، إذ وصلت لـ 300 مليون، بحيث تعمل على تحصيلها تدريجياً، ومما ساهم في تحقيق وفر مالي لدى بعضها".
وحول خطة التعافي، التي أعلن عنها الوزير كريشان في أيار (مايو) الماضي، التي ستستمر حتى نهاية عام 2025، فإن الوزارة اتخذت عدة خطوات في هذا المجال من بينها "صدور قرار من مجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإعفاء البلديات من قيمة الفوائد المترتبة على حساباتها المكشوفة وبقيمة 13 مليون دينار".
ومن بين الخطوات الأخرى كذلك "إنشاء مصانع للحاويات والطوب والكبريت على أراضي مملوكة للبلديات، في وقت سيتم إقامة مصنع آخر في محافظة معان".
وأضاف الوزير أن "الوزارة طرحت عطاء لإنشاء مراكز صيانة للآليات في أقاليم الشمال والجنوب والوسط وبتمويل يقدر بنحو 15 مليون دينار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولي ((USAID، في ضوء ما تدفعه البلديات من مبالغ مالية سنوية تصل لـ 12 مليون دينار لغايات الصيانة في مراكز غير تابعة لها".
ومن بين الخطوات المنجزة كذلك ضمن خطة التعافي، بحد قوله "إطلاق 31 خدمة إلكترونية من أصل 49 مشمولة في عطاء أتمتة البلديات إلكترونياً وصولا لتحقيق هدف الحوكمة بكافة خدماتها".
وتوقع أن "يتم أتمتة كافة خدمات البلديات مع نهاية هذا العام، علما أن تكلفة تنفيذ المشروع لم تتجاوز المليوني دينار".
ولفت الى أن "الوزارة وضمن خطة التعافي كذلك عملت على تخفيض تكلفة فاتورة الكهرباء على البلديات عبر تركيب 320 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة، من أصل 400 ألف وحدة سيجري العمل على الانتهاء من تركيبها قبيل حلول شهر آب (أغسطس) هذا العام، وبكلفة 56 مليون دينار".
كما وافقت الوزارة "لعدد كبير من البلديات بإقامة مزارع شمسية لتلبية احتياجاتها من توليد الطاقة"، بحسبه.
وبعد تنفيذ كل خطة التعافي مع حلول نهاية العام المقبل أكد كريشان أن "هذه الخطوة ستعيد البلديات إلى وضعها السابق قبيل جائحة كورونا".
وفي شأن الاستثمارات لفت كريشان إلى أن "لقاءات عقدت مع وزير الصناعة والتجارة والتموين والاستثمار حول الأصول التي تمتلكها البلديات، بهدف التوصل لاتفاق باستغلالها لإقامة استثمارات مثل تلك التي ستقيمها عدد من بلديات جرش وبالشراكة مع القطاع الخاص".

MENAFN26012024000072011014ID1107774019

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