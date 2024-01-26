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تحذيرات من عودة الحصبة.. ودعوات لخطة استجابة سريعة لاحتوائها

1/26/2024 2:36:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات الإصابة بـ "الحصبة" في أوروبا بنحو 45 مرة، مطالبة الدول باتخاذ تدابير عاجلة، شدد خبراء أوبئة على ضرورة دعم البلدان النامية المستضيفة للاجئين وخاصة الأردن للمواجهة أي تهديدات حول ارتفاع حالات الإصابة.
وأشاروا في أحاديث منفصلة مع"الغد"، على أهمية دعم دول اوروبا التي كانت وصلت إلى حد الانتهاء منها لدول الإقليم، ومنها الأردن لاتخاذ تدابير من شأنها حماية مواطنيها واللاجئين فيها.
كما لفتوا إلى أهمية تقوية برامج التطعيم الوطنية للسيطرة والحد من وباء الحصبة، مشددين أن عوامل الهجرة وعدم الثبات السكاني والتطورات العالمية ساهمت بعودة انتشارها في أوروبا ودول حوض المتوسط.
وقال خبير الأوبئة المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية "امفنت" الدكتور مهند النسور إنه يتوجب تقوية البرنامج الوطني للتطعيم منذ بدء الأزمة السورية، لافتا إلى أن الأردن لم يشهد أي اصابات منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي ليعود ويشهد العام الماضي ارتفاع حالات الإصابة إلى نحو 130 حالة.
وأشار النسور إلى أن الأردن ضمن الحدود العالمية، ولكن المشكلة تكمن في أوروبا التي كانت على وشك السيطرة على المرض والانتهاء منه، إلا أن حالة الهجرة والثبات السكاني والتطورات العالمية ساهمت في عودتها وانتشارها بمعدلات مرتفعة.
وبين أننا في الأردن عانينا من آثار اللجوء، فيما تبقى الأوضاع تحت السيطرة، ورغم ذلك على دول أوروبا دعم الدول المستضيفة للاجئين وخاصة الأردن لضمان عدم انتشار الأوبئة ومنها الحصبة ولتعزيز وتقوية برنامج التطعيم الوطني.
وكانت وزارة الصحة انتهت من حملة تطعيم وطنية استهدفت الحصبة بعد انتشار نحو 130 حالة اصابة منذ نيسان (ابريل) من العام الماضي.
بدوره، قال اختصاصي الأمراض الصدرية وخبير أمراض العدوى التنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة إن موجات اللجوء والاكتظاظ والضغط على البنية التحتية للمنظومات الصحية وتدني مستويات التطعيم اثناء جائحة كورونا ساعدت جميعها في تفشي مرض الحصبة.
وأشار إلى أن مرض الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عن طريق الرذاذ الخارج من الجهاز التنفسي وعن طريق ملامسة الفيروسات الناتجة عن السعال في الهواء أو على الأسطح التي لوثت بهذا الرذاذ والتي تبقى لمدة طويلة تجعلها قابلة للانتقال إلى الأشخاص الآخرين.
ووفق الطراونة، تبدأ الأعراض بعد انتهاء فترة الحضانة التي قد تستمر من 10-15 يوماً والتي تتمثل في أعراض مشابهة للانفلونزا من آلام في الحلق سيلان انفي سعال ارتفاع في درجة الحرارة اعياء عام ومن ثم يظهر الطفح الجلدي المميز للحصبة من خلف الأذنين ثم يبدأ بالانتشار على الوجه والجذع ثم على بقية الجسم ويستمر لمدة تزيد عن أسبوع وقد يصل إلى أسبوعين في بعض الأحيان والأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض في المناعة يتعافون من تلقاء نفسهم.
وأرجع أسباب ظهور الإصابات إلى موجات اللجوء والاكتظاظ والضغط على البنية التحتية للمنظومة الصحية، داعيا إلى ضرورة وجود سجل الكتروني لبرامج التطعيم ومتابعة المتخلفين عن التطعيم من خلال ربط الأرقام الوطنية بدائرة الأحوال المدنية مع وزارة الصحة.
وشدد على ضرورة إجراء مراجعة سنوية للبرنامج الوطني بما يتماشى مع التحديثات الوطنية لكل البرامج وليست الحصبة فقط.
ولفت إلى ضرورة وضع خطة إستجابة سريعة لاحتواء أي ارتفاع بأعداد الإصابات والتدقيق على المراكز التي تقوم بإعطاء المطاعيم للفئات العمرية المستهدفة وإجراء دراسات مسحية لجميع محافظات ومناطق المملكة لمعرفة الأرقام الفعلية لأعداد الإصابات في الحصبة، بالإضافة إلى إصدار نشرات إرشادية وتوعوية للمواطنين عبر وسائل الإعلام والكوادر الطبية وخاصة مقدمي الرعاية الصحية الأولية.
من جهته، قال خبير الأوبئة الدكتور عبد الرحمن المعاني إن حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا ارتفع بشكل كبير عام 2023 عما كان علية العام الذي سبقه، حيث سجل 42200 حالة إصابة عام 2023 في 51 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية، بزيادة قدرت بنحو 42 مرة أكثر من عام 2022 تم تسجيل 941 إصابة خلاله.
ولفت إلى أن تسجيل أول حالة حصبة في العام الماضي، كانت في نيسان (ابريل) لأول مرة منذ عام 2013 حيث تم تسجيل 109 إصابات جديدة بالحصبة على الرغم من انه لم يتم تسجيل أي إصابة بالحصبة لثلاث سنوات متتالية سابقة.
ودعا المعاني وزارة الصحة والجهات الصحية الأردنية إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من خلال تنظيم حملة وطنية للتطعيم ضد الحصبة وشلل الاطفال المتوقع ظهور حالات الإصابة في فئات عمرية مختلفة ولغاية 20 عاما، وشمول مخيمات اللاجئين السوريين والمتخلفين عن التطعيم.
كما دعا إلى إعداد نشرات تثقيفية صحية ومطويات تعريفية خصوصا أن الفئة المستهدفة أعدادها كبيرة وتفاعل وسائل الإعلام في توصيل الرسائل الصحية والتشجيع على أخذ المطعوم لإنقاذ الحياة وحماية الاطفال.
ولفت المعاني إلى أن أهمية التطعيم تكمن في تحصين المجتمع باعتباره يشكل حاجزا لمنع انتشار فيروسات الأمراض.
كما شدد على أهمية وضع جميع المحافظات تحت الرصد النشط للكشف المبكر عن الحالات ومتابعة المخالطين وتهيئة المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الأمومة ووضع غرفة تصنيف لاستقبال الحالات المشتبهة.

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