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خسائر ثقيلة للجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة

1/26/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 38 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

كما أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب إلى 2748 ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1258.

وأشار إلى أن 396 ضابطا وجنديا ما زالوا يعالجون في المستشفيات من بينهم 38 مصابون بجروح خطيرة

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