منظمة التحرير الفلسطينية: قرار إسرائيلي سيقتطع نحو 20% من مساحة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ،الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ قرارا بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة والذي سيكون له تداعيات على مستقبل غزة.
وأضاف عبر منصة "اكس": "قرار احتلالي كبير له تداعيات على مستقبل قطاع غزة اتخذته حكومة الاحتلال بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع والذي يعني اقتطاع ما يقترب من ٢٠٪ من مساحته وتدمير الاف المنازل والاراضي الزراعية".
وطالب الشيخ دول العالم ومجلس الامن الدولي وقف هذه الاجراءات الاحتلالية ودعوة اسرائيل للانسحاب فورا ووقف حربها التدميرية ضد الشعب الفلسطيني.
ذكرت وول ستريت جورنال الخميس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إقامة منطقة عازلة بعمق كيلو متر واحد على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك بهدف طمأنة الإسرائيليين للعودة إلى بلدات غلاف غزة، وسط رفض أميركي.
MENAFN26012024000072011014ID1107774016
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.