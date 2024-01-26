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منظمة التحرير الفلسطينية: قرار إسرائيلي سيقتطع نحو 20% من مساحة غزة

1/26/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ،الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ قرارا بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة والذي سيكون له تداعيات على مستقبل غزة.
وأضاف عبر منصة "اكس": "قرار احتلالي كبير له تداعيات على مستقبل قطاع غزة اتخذته حكومة الاحتلال بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع والذي يعني اقتطاع ما يقترب من ٢٠٪ من مساحته وتدمير الاف المنازل والاراضي الزراعية".
وطالب الشيخ دول العالم ومجلس الامن الدولي وقف هذه الاجراءات الاحتلالية ودعوة اسرائيل للانسحاب فورا ووقف حربها التدميرية ضد الشعب الفلسطيني.
ذكرت وول ستريت جورنال الخميس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إقامة منطقة عازلة بعمق كيلو متر واحد على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك بهدف طمأنة الإسرائيليين للعودة إلى بلدات غلاف غزة، وسط رفض أميركي.

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