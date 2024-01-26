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الرئيس الإيراني يعلق على دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

1/26/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية "شجاعة وتستحق الثناء"، وفق تعبيره.
وأضاف رئيسي أن "الكيان الصهيوني يسعى لحرف مسار الدعوى"، وعبّر الرئيس الإيراني عن أمله من محكمة العدل إصدار حكم عادل بإدانته.

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