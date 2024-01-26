الرئيس الإيراني يعلق على دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

الرئيس الإيراني يعلق على دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
التاريخ
1/26/2024 2:36:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية "شجاعة وتستحق الثناء"، وفق تعبيره.
وأضاف رئيسي أن "الكيان الصهيوني يسعى لحرف مسار الدعوى"، وعبّر الرئيس الإيراني عن أمله من محكمة العدل إصدار حكم عادل بإدانته.
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