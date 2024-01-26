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خان يونس: القسام تستهدف قوة إسرائيلية والاحتلال يقر بمقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي

1/26/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في منزل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت القوة المذكورة بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح.

من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 38 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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