استشهاد صاحب مقولة حلل يا دويري (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المقاتل في كتائب القسام مهند رزق محمد جبريل استشهد في معارك القطاع.
وجاء ذلك نقلا عن شقيقه الذي أكد استشهاده.
وجبريل هو صاحب مقولة "حلل يا دويري" التي انتشرت كالنار في الهشيم، بعدما ظهر صوته في فيديو يقول "حلل يا دويري" أثناء استهداف الكتائب مبنى يتحصن به جنود الاحتلال وسط قطاع غزة.
و"دويري" هو اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري الذي يقدم فقرة التحليل العسكري حول حرب الإبادة الجماعية في غزة في قناة الجزيرة القطرية.
ورد الدويري على الفيديو بقول: حلل يا دويري ... سأحلل".
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