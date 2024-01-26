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استشهاد صاحب مقولة حلل يا دويري (فيديو)

1/26/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المقاتل في كتائب القسام مهند رزق محمد جبريل استشهد في معارك القطاع.

وجاء ذلك نقلا عن شقيقه الذي أكد استشهاده.

وجبريل هو صاحب مقولة "حلل يا دويري" التي انتشرت كالنار في الهشيم، بعدما ظهر صوته في فيديو يقول "حلل يا دويري" أثناء استهداف الكتائب مبنى يتحصن به جنود الاحتلال وسط قطاع غزة.

و"دويري" هو اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري الذي يقدم فقرة التحليل العسكري حول حرب الإبادة الجماعية في غزة في قناة الجزيرة القطرية.

ورد الدويري على الفيديو بقول: حلل يا دويري ... سأحلل".

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