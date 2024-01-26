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بعد قبول دعوى جنوب أفريقيا ورفض طعن إسرائيل.. محكمة العدل الدولية تفرض تدابير مؤقتة بشأن غزة

1/26/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قررت محكمة العدل الدولية اتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية في غزة.
وصوت لصالح هذا القرار 15 قاضيا.
وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
وقالت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
واعتبرت أن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها
وبينت أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها
وشددت على أن "الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، وتابعت: "نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية".
وتابعت: "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين وأخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة".
ورأت أن "الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة".
ورأت أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة، وقالت إن على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة
وبينت أنه يجب على "إسرائيل" إتخاذ تدابير فورية بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وطالبت المحكمة إسرائيل برفع تقرير للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.

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