Friday, 26 January 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أول تعليق من جنوب إفريقيا على قرار محكمة العدل الدولية

1/26/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رحبت حكومة جنوب إفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل.
وقالت في بيان الجمعة بعد صدور قرار المحكمة بفرض تدابير مؤقتة بشأن حماية الشعب الفلسطيني في غزة: الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".

وأضافت: "فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه لا يمكن فرض التدابير بدون وقف إطلاق نار في غزة.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا هي من رفعت الدعوى ضد الاحتلال الإسرئيلي واتهمته بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.

وقبلت المحكمة دعوى جوهانسبرغ ورفضت طعن إسرائيل.


MENAFN26012024000072011014ID1107774011

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث