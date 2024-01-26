أول تعليق من جنوب إفريقيا على قرار محكمة العدل الدولية

MENAFN - Alghad Newspaper) رحبت حكومة جنوب إفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل.وقالت في بيان الجمعة بعد صدور قرار المحكمة بفرض تدابير مؤقتة بشأن حماية الشعب الفلسطيني في غزة: الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".

وأضافت: "فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه لا يمكن فرض التدابير بدون وقف إطلاق نار في غزة.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا هي من رفعت الدعوى ضد الاحتلال الإسرئيلي واتهمته بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.

وقبلت المحكمة دعوى جوهانسبرغ ورفضت طعن إسرائيل.