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أول تعليق من نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية

1/26/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أول تعليق على قرار محكمة العدل الدولية إن "الادعاء بأننا نقوم بإبادة شعب ليست فقط كاذبة بل هي وصمة عار لأجيال".

وأضاف: "سنفعل كل شيء للدفاع عن أنفسنا مع الحفاظ على القانون الدولي".

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