أول تعليق من نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية

أول تعليق من نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية
التاريخ
1/26/2024 2:36:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أول تعليق على قرار محكمة العدل الدولية إن "الادعاء بأننا نقوم بإبادة شعب ليست فقط كاذبة بل هي وصمة عار لأجيال".
وأضاف: "سنفعل كل شيء للدفاع عن أنفسنا مع الحفاظ على القانون الدولي".
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