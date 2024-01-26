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مصطفى البرغوثي: قبول محكمة العدل العليا لقضية الإبادة الجماعية يعني محاكمة إسرائيل لأول مرة

1/26/2024 2:35:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبر أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي أن قبول محكمة العدل العليا لقضية الإبادة الجماعية يعني محاكمة "إسرائيل" لأول مرة على جرائمها.

رفضت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة طلب إسرائيل رد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، وطالبت إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

كما فرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية:

ـ اتخاذ إجراءات لمنع كافة الأفعال بما فيها القتل والضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.

ـ اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

ـ اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ـ تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.

ـ معاقبة التحريض المباشر على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

يذكر أن الحكم لا يركز على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب إفريقيا.

ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

MENAFN26012024000072011014ID1107774008

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