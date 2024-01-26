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نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي بغزة

1/26/2024 2:35:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة، نفاد أدوية التخدير والأدوية المسكنة للآلام والطعام من مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان نشر على صفحة الوزارة في "فيسبوك" اليوم الجمعة، إنّ "الوضع الصحي والإنساني في مجمع ناصر الطبي كارثي للغاية"، مشيرًا أنّ "مجمع ناصر الطبي يعمل بـ 10 بالمئة من طاقته البشرية في ظروف قاسية ومخيفة".
وأكد القدرة "نفاد أدوية التخدير في غرف العمليات بالمجمع"، لافتًا إلى "نفاد الطعام والأدوية المسكّنة للآلام للمرضى والجرحى".
وأفاد بأنّ "كمية الوقود المتبقية تكفي لأقل من 5 أيام في مجمع ناصر الطبي".
--(بترا)

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