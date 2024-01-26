نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة، نفاد أدوية التخدير والأدوية المسكنة للآلام والطعام من مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان نشر على صفحة الوزارة في "فيسبوك" اليوم الجمعة، إنّ "الوضع الصحي والإنساني في مجمع ناصر الطبي كارثي للغاية"، مشيرًا أنّ "مجمع ناصر الطبي يعمل بـ 10 بالمئة من طاقته البشرية في ظروف قاسية ومخيفة".
وأكد القدرة "نفاد أدوية التخدير في غرف العمليات بالمجمع"، لافتًا إلى "نفاد الطعام والأدوية المسكّنة للآلام للمرضى والجرحى".
وأفاد بأنّ "كمية الوقود المتبقية تكفي لأقل من 5 أيام في مجمع ناصر الطبي".
--(بترا)
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